Разработку для круглогодичного выращивания семенного картофеля одобрили в Сколково

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Проект «Платформа Меристема», разрабатываемый в НПО «Агросс», получил положительную оценку экспертов Фонда Сколково и после завершения «бумажных» процедур станет резидентом этого федерального инновационного центра. Надеемся, возможности Фонда Сколково позволят нам ускорится и обрести устойчивость. Наши платформы сегодня запущены или находятся в стадии установки в государственных образовательных и научно-исследовательских институтах Екатеринбурга. Челябинска, Иркутска.

Еще раз о сути проекта: «Проект «Меристема» — комплекс приемов, технологий и оборудования, предназначенных для производства миниклубней картофеля на этапе первичного (оригинального) семеноводства из растений in-vitro, безсубстратным методом, в профессиональных теплицах, позволяющий: осуществлять производство с наивысшим коэффициентом размножения, минимизацией риска заражения материала, снижением себестоимости производства, повышением технологического уровня производства, осуществляя производственный цикл круглый год.

Проект платформа «Меристема» — технология, которая в разы позволит повысить коэффициент размножения отечественных селекционных достижений, и, следовательно, кардинально изменит ситуацию на рынке семенного картофеля, так как позволит в более короткий временной период произвести замену импортного генетического материала на отечественный.

В НПО «Агросс» отмечают: «Уникальность установки не в «железе» или использовании уникального осветительного звена, а в технологических циклах производства. На этой установке теоретически можно выращивать все: от клубники до салата, но наши планы — вывести на рынок удобное в использовании, легко обслуживаемое и администрируемое, надежное оборудование, которое позволит любому из предприятий, осуществляющих деятельность в области оригинального семеноводства картофеля, вырастить под свои потребности необходимое количество первичного материала (миниклубней), сократив при этом его себестоимость и повысив качество».

К плюсам технологии относится и то, что производство миниклубня лабораторным методом в значительной степени снижает вероятность его поражения болезнями и вирусами. Это одна из особенностей разрабатываемой технологии производства и сопутствующего оборудования — снижение влияния «человеческого» фактора на риски при производстве безвирусного посевного материала для семеноводства.

Сегодня селекционная работа в России в целом ведется на конкурентоспособном уровне, однако в основной массе, селекционные учреждения имеют достаточно небогатую технологическую базу, что не позволяет им в достаточном для конкуренции с образцами импортной селекции количестве производить качественный селекционный материал. Виной тому в том числе и технологии размножения с низким коэффициентом, да и наложение определённых стереотипов о качестве российского картофельного семенного материала.

По словам разработчиков, в настоящий момент основная масса безвирусного семенного картофеля в стране производится длительным процессом: из растений в пробирке, высаживаемых в закрытом грунте и выращиваемых методом горшечной культуры, получают миниклубни картофеля, которые в последующем вегетативном сезоне высаживаются в открытый грунт, а полученные в этом сезоне клубни картофеля являются клубнями самой высокой репродукции (этапа производства) — первым полевым поколением.

НПО «Агросс» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области с 2019 года, а также подписант и член Хартии АПК в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Основатель проекта Алексей Ковалев успешно завершил обучение в аспирантуре и вышел на защиту кандидатской диссертации по профильной теме. Научное руководство проектом осуществляет Александр Соловьев, доктор биологических наук, профессор, профессор РАН, опыт в области биотехнологий, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева — 15 лет.