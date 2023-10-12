СЗ Emperium ведет строительство электрокатамарана для Пермского края
Электрокатамаран Ecocruiser строит судостроительная верфь Emperium (Ленинградская область) по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» в Персмком крае.
Двухпалубный электрокатамаран будет доставлен в Пермь во второй половине мая 2024 года.
Судно предполагается использовать для экскурсионных и прогулочных рейсов. Рассматривается вариант использования катамарана на маршруте Пермь-Закамск-Краснокамск.
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