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Судостроение и судоходство

СЗ Emperium ведет строительство электрокатамарана для Пермского края

Электрокатамаран Ecocruiser строит судостроительная верфь Emperium (Ленинградская область) по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» в Персмком крае.

 © portnews.ru

Двухпалубный электрокатамаран будет доставлен в Пермь во второй половине мая 2024 года.

Судно предполагается использовать для экскурсионных и прогулочных рейсов. Рассматривается вариант использования катамарана на маршруте Пермь-Закамск-Краснокамск.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...it_elektrokatamaran_dlya_permi.html

Emperium, Санкт-Петербург, электросудно
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