КРЭТ начал сертификацию бортового радиоэлектронного оборудования для SJ-100

Концерн КРЭТ Госкорпорации Ростех приступил к сертификации бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для импортозамещенного пассажирского ближнемагистрального самолета SJ-100.

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Разработка соответствует всем международным требованиям аэронавигации. В прежней версии самолета использовалась авионика французской компании Thales Avionics.

В БРЭО третьего поколения для отечественного гражданского лайнера специалистами жуковского филиала Раменского приборостроительного конструкторского бюро КРЭТ были интегрированы все передовые отечественные решения в области бортовых вычислительных систем.

«Сегодня ведется масштабная работа по замещению всех узлов, агрегатов и систем лайнера SJ-100. Разработка российской авионики самолета выполняется кооперацией предприятий радиоэлектронной отрасли во главе с КРЭТ. С этой работой мы выходим на финишную прямую. На сегодняшний день конструкторы дорабатывают оборудование в соответствии с замечаниями, полученными по итогам испытаний импортозамещенного SJ-100 в августе этого года. Параллельно готовится документация для сертификации БРЭО. Новый лайнер, включая его авионику, стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома, демонстрацией технологической независимости России», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

При создании цифрового комплекса пилотажно-навигационного оборудования разработчики опирались на имеющийся опыт создания и успешной эксплуатации аналогичных комплексов для самолетов Ил-96-300, Ту-204/214, Ил-114, Бе-200 и их модификаций.