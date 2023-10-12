ГТЛК поставила 61 автобус в Калугу по инвестпроекту с использованием средств ФНБ

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ГТЛК передала в лизинг МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги 48 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе, и 13 автобусов ПАЗ-422320-04.

Новый транспорт позволит повысить комфорт, безопасность и скорость передвижения по городу для калужан.

Поставка осуществлена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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