Производство лососевой икры в России выросло в три раза к уровню прошлого года
Объем произведенной икры лососевых за период с января по август 2023 г. составил 19 тыс. тонн, в три раза больше уровня за аналогичный период 2022 года.
В этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову — более 601 тыс. тонн (по данным на 9 октября 2023 года).
Приоритет поставок продукции из свежих уловов красной рыбы — внутренний рынок. Это подтверждается и данными ФТС России.
Кроме того, растет и производство лососевых в товарной аквакультуре.
Следственно, дефицита красной икры для отечественного покупателя не будет — потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются.
Общий объем экспорта продукции из лососевых видов рыб за период с января по сентябрь 2023 года (9 месяцев) составил 28 тыс. тонн стоимостью порядка 107 млн долл. США — это в три раза меньше аналогичного показателя 2022 г.; из них икры лососевых экспортировано 66 тонн (0,2% от общего объема) на сумму 2,1 млн долл. США (2% от общего объема).
В структуре экспорта преобладали:
— лосось тихоокеанский мороженый
— 16 тыс. тонн (57% от общего объема);
— нерка мороженая — 10 тыс. тонн (34%);
— филе лосося — порядка 450 тонн (2%).
Общий объем импорта лососевых за период с января по сентябрь 2023 года (9 месяцев) составил 81 тыс. тонн продукции на 576 млн долл. США — это на 30% больше показателя на аналогичный период 2022 г.; из них икры лососевых импортировано 29 тонн на сумму 0,6 мл. долл. США.
В структуре импорта преобладали:
— форель мороженая — 33 тыс. тонн (порядка 40%);
— лосось атлантический и дунайский мороженый — 26 тыс. тонн (33%);
— лососевые охлажденные — 12 тыс. тонн (14%);
— филе лососевых мороженое — 2 тыс. тонн (3%).
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14.10.2314:13:46
14.10.2318:51:49
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