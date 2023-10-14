Производство лососевой икры в России выросло в три раза к уровню прошлого года

Объем произведенной икры лососевых за период с января по август 2023 г. составил 19 тыс. тонн, в три раза больше уровня за аналогичный период 2022 года.

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В этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову — более 601 тыс. тонн (по данным на 9 октября 2023 года).

Приоритет поставок продукции из свежих уловов красной рыбы — внутренний рынок. Это подтверждается и данными ФТС России.

Кроме того, растет и производство лососевых в товарной аквакультуре.

Следственно, дефицита красной икры для отечественного покупателя не будет — потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются.

Общий объем экспорта продукции из лососевых видов рыб за период с января по сентябрь 2023 года (9 месяцев) составил 28 тыс. тонн стоимостью порядка 107 млн долл. США — это в три раза меньше аналогичного показателя 2022 г.; из них икры лососевых экспортировано 66 тонн (0,2% от общего объема) на сумму 2,1 млн долл. США (2% от общего объема).

В структуре экспорта преобладали:

— лосось тихоокеанский мороженый

— 16 тыс. тонн (57% от общего объема);

— нерка мороженая — 10 тыс. тонн (34%);

— филе лосося — порядка 450 тонн (2%).

Общий объем импорта лососевых за период с января по сентябрь 2023 года (9 месяцев) составил 81 тыс. тонн продукции на 576 млн долл. США — это на 30% больше показателя на аналогичный период 2022 г.; из них икры лососевых импортировано 29 тонн на сумму 0,6 мл. долл. США.

В структуре импорта преобладали:

— форель мороженая — 33 тыс. тонн (порядка 40%);

— лосось атлантический и дунайский мороженый — 26 тыс. тонн (33%);

— лососевые охлажденные — 12 тыс. тонн (14%);

— филе лососевых мороженое — 2 тыс. тонн (3%).

© fish.gov.ru

© fish.gov.ru

© fish.gov.ru