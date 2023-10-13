Компания «Грюнвальд» запустила новый завод мощностью 300 ед. прицепной техники в месяц
Компания «Грюнвальд» запустила новую производственную площадку в микрорайоне Прегольский в западной части Калининграда.
На заводе будет выпускаться вся линейка шторных полуприцепов и полуприцепов-рефрижераторов. Также здесь расположен центр компетенции в области магистральной техники — конструкторское бюро и технические службы, ответственные за развитие данного направления.
Новый производственный комплекс площадью 8 800 кв. м стал вторым по величине производственным объектом «Грюнвальда».
Вложения в завод ранее оценивались в 400 млн рублей.
Всего инвестиционным проектом предусмотрено создание более 300 новых рабочих мест.
Примечательна история места, выбранного для строительства нового завода. Именно здесь, в уже далеком 2007 году в арендованном цеху старой постройки начиналась летопись компании «Грюнвальд».
Проектная мощность завода — более 300 единиц транспорта в месяц. Выход на проектную мощность будет осуществлен в ближайшем будущем.
Следующий объект компания планирует построить в Московской области. Инвестиции составят 1 млрд рублей.
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