В Чиколе Северной Осетии открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс

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Современное пространство ждали два года, и не просто так- футбольное поле, спортивные площадки. Занятия будут проводить по восьми видам спорта.

В спорткомплексе залы для занятий боксом, спортивной акробатикой, борьбой. В последнем, к слову, вполне можно проводить межрайонные соревнования. Здесь будут и места для болельщиков благодаря переносным трибунам.

Посещать спортивно-оздоровительный комплекс смогут почти 100 ребят в смену. При каждом спортзале есть раздевалки, тренерские. Еще два года назад на месте объекта не было ничего. Новое здание начали возводить, что называется, с нуля.

Спортивно-оздоровительный комплекс в Чиколе появился благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Гости высоко оценили качество и возможности объекта. Теперь спорт для жителей Ирафского района стал еще ближе.