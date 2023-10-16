Новости благоустройства территорий

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Летние «Книжные Аллеи» в Санкт-Петербурге

Книжные аллеи на Малой Конюшенной — своеобразный книжный городок с элементами книжного магазина и литературного парка. В этом году проект наконец обзавелся хорошей временной архитектурой, обыгранной в ретро-стиле.

Ежегодно с 2015 года Малая Конюшенная улица на все лето становится центром книжной жизни города и точкой притяжения для любителей книг: здесь раскидываются «Книжные аллеи» — открытые стеллажи с книгами на любой вкус, которые можно посмотреть, полистать и купить прямо во время прогулки по городу. Кроме выставки-продажи «аллеи» включают публичную программу: презентации новых изданий, встречи с авторами и проч.

Идея во всех отношения приятная, но в этом году фестиваль получил еще эффектное визуальное обрамлением — архитекторы Евгений Спирин и Екатерина Аргутина спроектировали для него книжные стеллажи, которые с одной стороны перекликаются с архитектурой города, с другой, — максимально притягивают к себе внимание драматическим красным цветом.

Книжные аллеи предыдущих лет представляли собой стеллажи по обе стороны от Малой Конюшенной. В 2023 году архитекторы принципиально изменили компоновку аллей, вывернув старую схему наизнанку: вместо двух рядов по краям улицы — книжные полки расположились по центру, представляя собой огромный 56-метровый книжный шкаф с полками на две стороны, который протянулся от Невского проспекта до памятника Гоголю.

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Новый кафедральный Спасо-Преображенский собор открыли для прихожан во Владивостоке

Строительство главного храма Приморья, который станет четвертым по масштабам в России, завершено. Сейчас иконописцы почти закончили расписывать стены собора, а иконостас украшен уникальными иконами.

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Паркинг NEWПИТЕР в Санкт-Петербурге

Паркинг редко воспринимается как объект, требующий архитектурного осмысления. Ни девелоперы, ни как ни странно пользователи не ждут от него особой эстетики. В лучшем случае он спрятан под землю, в худшем громоздится тяжеловесной махиной. Но есть, оказывается, и третий путь — он становится частью ансамбля.

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Дом Сергея Скуратова в Троицке

Дом на лесистом участке в старом писательском поселке предназначался для трех поколений семьи. Старшее — Сергей Скуратов и его супруга Наталья Золотова — выступили авторами и идеологами проекта. Тем интереснее видеть результат и наблюдать за тем, как излюбленные материалы Скуратова — кирпич и черный металл — работают в окружении не только искусственного, но и природного ландшафта (впрочем, последний для создания наиболее удачных перспектив из панорамных окон тоже существенно преобразили: расчистили и дополнили новыми вечнозелеными деревьями и кустарниками).

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Реконструкция старинного дома под Суздалем

Владимиро-суздальское направление стало в последнее десятилетие одним из самых популярных для дачного отдыха: когда хочется в места, где «русский дух, где Русью пахнет» — поля и луга, церкви и колокольни, но привычная горожанам инфраструктура и светская жизнь — москвичи отправляются сюда. Где спрос — там и предложение: так появился этот в меру сказочный домик для аренды.

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Фото дома до перестройки

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Комплекс «Казаков-лофт» в Москве