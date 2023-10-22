«Сибагро» открыло современный сушильный комплекс в Назаровском районе Красноярского края

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Компания «Сибагро» в Назаровском районе, одновременно с уборочной кампанией, запустила новый сушильный комплекс в Верхнем Ададыме.

Ранее, чтобы высушить зерно с полей Ададымского подразделения до нужной кондиции, приходилось везти 40-50 километров на Назаровский элеватор. Терялось драгоценное время в период уборочной кампании. Теперь же необходимость в этом отпала.

К сезону очередной уборочной кампании было полностью смонтировано и запущено оборудование. При влажности зерна с поля около 20% выход с сушилки сухого продукта за сутки составляет около 700 тонн.

«Оборудование работает четко, согласно техническим параметрам. Горелки на данной сушилке мы установили отечественного производства. Они произведены на заводе в Новосибирске. Они хороши ещё и тем, что могут работать на разных видах топлива», — сообщил главный механик предприятия Павел Исаев.

В прошлом году растениеводческое предприятие «Сибагро» закупило и установило 3 новые зерносушилки. Благодаря введению нового оборудования у предприятия есть возможность доводить качество обрабатываемой продукции до необходимых стандартов.

Стоит отметить, что пшеницу и ячмень из Красноярского края поставляют на свинокомплексы «Сибагро» — в Сибири, на Урале, в Бурятию, а также другие регионы страны и ближнего зарубежья.