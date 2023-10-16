В Мариуполе открыт восстановленный мост возле «Азовстали»

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В Мариуполе торжественно открыт восстановленный мост возле «Азовстали», который находится федеральной трассе, соединяющей Ростовскую область с Крымом по территории ДНР.

Пропускная способность коридора увеличилась в 3 раза — ранее она оценивалась в 5 тысяч транспортных средств в сутки, теперь она составляет 15 тысяч.

Все работы на мосту были выполнены за 11 месяцев — с опережением графика на два месяца.

О технических параметрах вновь возведенного моста рассказал руководитель контракта мариупольского подразделения компании «Евротрансстрой» Алексей Зубенко.""На момент начала производственных работ данное мостовое сооружение находилось в разрушенном виде, он не подлежал восстановлению. Было принято решение полностью его снести, в том числе все опоры, и возвести новое <…> Длина моста составляет 140 метров, проектная ширина — 22 метра. Было задействовано от 30 до 60 человек в пиковом режиме, работали здесь круглосуточно. Этот объект был необходим, чтобы связать две части города Мариуполя — правую и левую сторону берега, кроме того, это является частью трассы М14 Новоазовск — Одесса, и это же является южным коридором параллельно Крымскому мосту. Мы приступили к демонтажу в декабре прошлого года, фактически за 11 месяцев работы выполнены", — сказал он.

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