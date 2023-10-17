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ГК "СПИКОМ": Производитель специализированного промышленного оборудования™ ⇒ Производство

Уникальный станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на трубы

Специалистами ГК «СПИКОМ» по спецзаказу предприятия из Рязани спроектирован и изготовлен уникальный станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы диаметром от 20 до 110мм длиной до 4м.

станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубыстанок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/FXhGssGQoTI

Станок оснащен двумя промышленными фенами, один из которых первично разогревает специальную стеклопластиковую ленту, а второй подогревает трубу и ленту в момент навивки ее на трубу.

станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубыстанок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус

Станок для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы ULTRAPLAST SNSP-110-4Станок для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус

станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубыстанок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус

Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус

Фены станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4Фены станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус

На станке установлен тормозной механизм для предотвращения самопроизвольного разматывания бобины с лентой при остановке намотки.

Механизм подачи стеклопластиковой ленты станка Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4Механизм подачи стеклопластиковой ленты станка Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус

Нанесение стеклопластиковой ленты на трубы на станке Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4Нанесение стеклопластиковой ленты на трубы на станке Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус

Работа станка ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубыРабота станка ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус
Источник: https://www.всестанки.рус/

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  • 1
    Нет аватара nrg77
    17.10.2310:44:11

    Интересный станок    

    #1270150
  • Нет аватара Serguei
    18.10.2312:53:09

    Согласен с предыдущим комментарием nrg77, звучит, как что-то реально новенькое.

    #1270197
  • Нет аватара liman
    19.10.2304:05:35

    По комплектующим видно — Собранно в России!!!

    Отредактировано: liman~04:06 19.10.23
    #1270239
    • SPE.SU SPE.SU
      19.10.2305:53:24

      Я открою Вам секрет, все станки в мире, даже самых крутых производителей, собираются из комплектующих, в том числе производимых на других предприятиях…

      Станок полностью спроектирован нашим предприятием, аналогов нет ! Да, в нем используются в том числе импортные комплектующие, и что в этом плохого, если нет других…

      #1270241
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