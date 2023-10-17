Уникальный станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на трубы
Специалистами ГК «СПИКОМ» по спецзаказу предприятия из Рязани спроектирован и изготовлен уникальный станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы диаметром от 20 до 110мм длиной до 4м.
станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/FXhGssGQoTI
Станок оснащен двумя промышленными фенами, один из которых первично разогревает специальную стеклопластиковую ленту, а второй подогревает трубу и ленту в момент навивки ее на трубу.
станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус
Станок для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус
станок ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус
Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус
Фены станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус
На станке установлен тормозной механизм для предотвращения самопроизвольного разматывания бобины с лентой при остановке намотки.
Механизм подачи стеклопластиковой ленты станка Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус
Нанесение стеклопластиковой ленты на трубы на станке Фен станка для нанесения стеклопластикового покрытия ULTRAPLAST SNSP-110-4 © www.всестанки.рус
Работа станка ULTRAPLAST SNSP-110-4 для нанесения стеклопластикового покрытия на металлические трубы © www.всестанки.рус
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