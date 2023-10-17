ТЭД ДТА-125 для электровоза ЭМКА2 успешно прошли приемочные испытания
Новым асинхронным тяговым электродвигателям (ТЭД) ДТА-125 производства ООО «ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») по итогам приемочных испытаний присвоена литера О1.
Разработка компании «ТМХ Инжиниринг» предназначена для использования в конструкции первого в истории российского транспортного машиностроения маневрового гибридного контактно-аккумуляторного электровоза ЭМКА2, который создан на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).
Двигатель ДТА-125 представляет собой трехфазную электрическую машину с короткозамкнутым ротором, независимой вентиляцией и опорно-осевой подвеской. Конструкция нового двигателя максимально унифицирована с имеющимися в производстве ТЭД ДТА-200Т, предназначенными для маневровых тепловозов ТЭМ23.
Для реализации проекта на предприятии предварительно было изготовлено 14 опытных образцов, которые успешно в полном объёме прошли предварительные и приёмочные испытания, в том числе при питании от преобразователя. Приёмочная комиссия установила, что асинхронные ТЭД ДТА-125 соответствуют требованиям конструкторской документации и технического задания.
После завершающего этапа испытаний на опытном локомотиве ЭМКА2 и получения сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза, двигатели будут запущен в серийное производство.
Объём установочной серии определен в количестве 300 единиц.
Справка:
ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
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