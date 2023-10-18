Ввод жилья в России за 9 месяцев приблизился к отметке в 80 млн «квадратов»

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Ивановская область

В России в сентябре ввели в эксплуатацию 9,5 млн кв. м жилья. Это на 0,9% больше аналогичного значения за прошлый год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Всего с января по сентябрь в стране построили 79,7 млн кв.м. По сравнению с прошлым годом значение выросло на 0,7%.