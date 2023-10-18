Ввод жилья в России за 9 месяцев приблизился к отметке в 80 млн «квадратов»
Ивановская область
В России в сентябре ввели в эксплуатацию 9,5 млн кв. м жилья. Это на 0,9% больше аналогичного значения за прошлый год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Всего с января по сентябрь в стране построили 79,7 млн кв.м. По сравнению с прошлым годом значение выросло на 0,7%.
- За последние восемь лет жилье в Москве стало более доступным
- С начала года в Москве ввели 6,5 млн кв. м недвижимости
- Ввод жилья в России вырос за январь-август 2023 года на 0,4% - до 70 млн кв.м.
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19.10.2319:27:11
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