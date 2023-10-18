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Статистика

Ввод жилья в России за 9 месяцев приблизился к отметке в 80 млн «квадратов»

 © static-data.move.ru

Ивановская область

В России в сентябре ввели в эксплуатацию 9,5 млн кв. м жилья. Это на 0,9% больше аналогичного значения за прошлый год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Всего с января по сентябрь в стране построили 79,7 млн кв.м. По сравнению с прошлым годом значение выросло на 0,7%.
Источник: https://perm.cian.ru/novosti-vvod-z...-otmetke-v-80-mln-kvadratov-332787/

статистика, жилищное строительство, общество
  • Нет аватара Artem1979
    19.10.2319:27:11

    Жильем только то что у нас строят сложно назвать, человейники из сумашедшего дома скорее, даже в сверх перенаселенном Секторе Газа судя по видео оттуда нет повторяющихся домов, все индивидуальные, у нас какойто сломанный ксерокс говном печатает целые города, куда только правительство смотрит и зачем позволяет так уродовать нашу страну?

    #1270286
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