Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

Новый инфекционный корпус детской больницы открылся в Хабаровске

 © todaykhv.ru

Новый инфекционный корпус детской краевой больницы имени Пиотровича открылся в Хабаровске. В корпусе можно будет разместить до 130 маленьких пациентов одномоментно.

Его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на средства федерального и краевого бюджетов. Новый корпус спроектирован и построен с учётом современных санитарных правил и требований. Там открылись клинико-диагностическая лаборатория, отделения кишечных и воздушно-капельных инфекций, реанимации и интенсивной терапии. В каждом из них установлено современное оборудование.

 © todaykhv.ru

 © primamediamts.servicecdn.ru

 © todaykhv.ru

 © todaykhv.ru

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по всему Хабаровскому краю возводятся десятки новых объектов. В следующем году запланирован ввод противотуберкулёзного диспансера в Хабаровске, детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и Николаевской-на-Амуре центральной районной больницы.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/YHscTm_OWIc
Источник: https://khabarovsktv.ru/news/novyy-...skoy-bolnicy-otkrylsya-v-habarovske

модернизация здравоохранения, новое медучреждение, Хабаровский край
  • Kolyda Kolyda
    18.10.2318:55:57

    Хорошее дело! На строительстве «Краевой детской больницы» я работал, если память не изменяет, в конце восьмидесятых. Занимался наладкой вентсистем, систем подготовки воздуха в хирургическом корпусе. Наши наладчики налаживали электроснабжение, оборудование пищеприготовления и т. п. Чуть ли не единственный объект который не пустили под нож, под торговлю китайским ширпотребом. Сейчас она расширяется. И это радует!

    #1270226
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,