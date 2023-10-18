Новый инфекционный корпус детской больницы открылся в Хабаровске

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Новый инфекционный корпус детской краевой больницы имени Пиотровича открылся в Хабаровске. В корпусе можно будет разместить до 130 маленьких пациентов одномоментно.

Его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на средства федерального и краевого бюджетов. Новый корпус спроектирован и построен с учётом современных санитарных правил и требований. Там открылись клинико-диагностическая лаборатория, отделения кишечных и воздушно-капельных инфекций, реанимации и интенсивной терапии. В каждом из них установлено современное оборудование.

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© todaykhv.ru

© todaykhv.ru

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по всему Хабаровскому краю возводятся десятки новых объектов. В следующем году запланирован ввод противотуберкулёзного диспансера в Хабаровске, детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и Николаевской-на-Амуре центральной районной больницы.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/YHscTm_OWIc