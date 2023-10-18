Модернизация Воткинской ГЭС

В рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро (ПКМ) на Воткинской ГЭС завершен демонтаж старого оборудования гидроагрегата № 2.

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Полностью демонтированы гидрогенератор и гидротурбина, маслонапорная установка, колонка управления электрогидравлического регулятора. Одновременно идет монтаж нового оборудования.

Новый агрегат планируется ввести в работу в 2024 году. Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанции, соответствующий договор в 2014 году был подписан с российским энергомашиностроительным концерном «Силовые машины». Сейчас на станции заменены уже семь гидроагрегатов. После полной замены гидросилового оборудования мощность станции возрастет на 13% - до 1 150 МВт.

Справка:

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 580 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.