Первое серийное производство судов на электротяге запущено под Петербургом
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/tYDWOHaANFk?si=Z0s-VSPtwOAKpp9C
В этом выпуске канал Mashnews покажет первое серийное производство электросудов под Петербургом. Мы узнали, как они устроены и спросили у эксперта про слабые места, которые сдерживают развитие самого перспективного, на первый взгляд, вида транспорта.
В этом видео:
00:00 — вступление ведущего
00:17 — анонс из нарезки кадров выпуска
00:50 — исторический экскурс производства электросудов в России
02:28 — комментарий специалиста верфи Emperium
03:40 — комментарий руководителя «СИТРОНИКС ЭЛЕКТРО»
05:18 — комментарий эксперта из «ЦНИИ СЭТ»
06:20 — закадровый текст об экологичности судов
07:19 — продолжение комментария А. Гурленова
07:48 — продолжение комментария А. Кухтика на борту судна
09:05 — закадровый текст о строительстве электросудов
09:47 — продолжение комментария А. Гурленова
10:11 — продолжение комментария А. Кухтика
10:27 — закадровый текст о водородном судне
10:42 — продолжение комментария В. Хомяка
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18.10.2313:22:23