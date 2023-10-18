Первое серийное производство судов на электротяге запущено под Петербургом

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В этом выпуске канал Mashnews покажет первое серийное производство электросудов под Петербургом. Мы узнали, как они устроены и спросили у эксперта про слабые места, которые сдерживают развитие самого перспективного, на первый взгляд, вида транспорта.

В этом видео:

00:00 — вступление ведущего

00:17 — анонс из нарезки кадров выпуска

00:50 — исторический экскурс производства электросудов в России

02:28 — комментарий специалиста верфи Emperium

03:40 — комментарий руководителя «СИТРОНИКС ЭЛЕКТРО»

05:18 — комментарий эксперта из «ЦНИИ СЭТ»

06:20 — закадровый текст об экологичности судов

07:19 — продолжение комментария А. Гурленова

07:48 — продолжение комментария А. Кухтика на борту судна

09:05 — закадровый текст о строительстве электросудов

09:47 — продолжение комментария А. Гурленова

10:11 — продолжение комментария А. Кухтика

10:27 — закадровый текст о водородном судне

10:42 — продолжение комментария В. Хомяка