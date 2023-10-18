На космодроме Восточный продолжаются работы с ракетой «Ангара-НЖ»
В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») переместили собранный пакет макета ракеты-носителя «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» на рабочее место для окончательной сборки.
Сборку первой и второй ступеней макета «Ангары-А5» сняли с пакетировщика и на траверсах с помощью двух мостовых кранов поместили на рабочее место, где осуществили стыковку третьей ступени.
Справка:
«Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — полноразмерный конструкторско-технологический электрозаправочный макет ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», предназначенный для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.
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