На космодроме Восточный продолжаются работы с ракетой «Ангара-НЖ»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») переместили собранный пакет макета ракеты-носителя «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» на рабочее место для окончательной сборки.

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Сборку первой и второй ступеней макета «Ангары-А5» сняли с пакетировщика и на траверсах с помощью двух мостовых кранов поместили на рабочее место, где осуществили стыковку третьей ступени.

Справка: «Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — полноразмерный конструкторско-технологический электрозаправочный макет ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», предназначенный для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru