За 5 лет количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

В настоящее время на 100 маршрутах курсируют более 1250 электробусов. Весной были заключены контракты жизненного цикла еще на 1200 машин от ПАО «КАМАЗ» и «Группы ГАЗ». Итого в 2024 году доля электробусов в парке «Мосгортранс» составит около 30%.

У улучшенной версии электробусов передний указатель увеличен на 18% и лучше виден издалека, а для комфорта пассажиров освещение в салоне меняется в зависимости от времени суток. Также увеличен запас хода — с 40-50 км до 80 км — электробус едет дальше после подзарядки.

Продолжает развиваться и инфраструктура — в 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра», а в июле этого года на северо-западе Москвы заработал Дом для электробусов «Митино».

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