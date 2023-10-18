ОАК передала в войска очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Коллектив ульяновского самолетостроительного предприятия филиала ПАО «Ил» — Авиастар (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) изготовил и передал Минобороны России очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

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Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76МД и создается из отечественных комплектующих. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

«Новый самолет пополнил авиационный полк военно-транспортной авиации (ВТА). Завод выполняет свои обязательства по строительству воздушных судов в рамках производственной программы 2023 года с целью обеспечения ВТА современными транспортниками, востребованными сегодня в войсках», — отметил директор филиала ПАО «Ил» -Авиастар Сергей Шереметов.

С целью обеспечения реализации производственной программы на ульяновском авиапредприятии ведется масштабное техперевооружение, благоустраивается территория, рабочие места авиастроителей оборудуются на основе современных технологий, растет заработная плата работников.

Филиал ПАО «Ил» — Авиастар ведет активный набор персонала. На заводе организована профессиональная подготовка новых рабочих кадров по востребованным профессиям: оператор станков с программным управлением, слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов, сборщик-клепальщик, слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик. Завод нуждается в работниках инженерных специальностей: инженеры-технологи, инженеры-программисты для станков с ПУ, конструкторы, специалисты по качеству, метрологи.

Важным стимулом для привлечения на завод новых работников является система социальной поддержки, жилищная программа, предоставление материальной помощи, выделение путевок на санаторно-курортное оздоровление. Для молодых сотрудников реализуются мероприятия молодежной политики, в отношении ветеранов действует программа «Забота».

Также на предприятии разработаны меры, направленные на привлечение специалистов из других регионов страны. Иногородним работникам предоставляются места для проживания в общежитии завода, компенсируются расходы по переезду и найму жилья.