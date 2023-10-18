В Южном центре судостроения и судоремонта внедрен комплекс цифровой радиографии

Специалисты неразрушающего контроля Южного центра судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) освоили и внедрили комплекс цифровой радиографии на базе плоскопанельного детектора для диагностики сварочных швов при строительстве судов и объектов нефтегазового сектора в цехах предприятия.

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Внедрение в ЮЦСС современных технологий диагностики является частью программы технического перевооружения предприятия и проходит при поддержке Фонда развития промышленности.

«Новое оборудование имеет ряд преимуществ перед рентгеновской пленкой и существенно упрощает работу дефектоскопистов. Благодаря мгновенному получению изображения контролируемого участка появилась уникальная возможность в реальном времени выявлять дефекты на металле, что существенно сокращает сроки и качество работы», — отметил начальник центральной заводской лаборатории АО «ЮЦСС» Алексей Лысенко.

В рамках производственной деятельности предприятия ОСК в 2021-2023 годах провели опытную эксплуатацию комплектов цифровой радиографии различных отечественных производителей, которые показали свои преимущества перед традиционными методами радиографии. Это высокое качество снимков, немедленный результат контроля, быстрая окупаемость вложений за счёт отсутствия дорогих расходных материалов (рентгеновской плёнки и химии для проявки) и других операционных расходов. Средний срок окупаемости комплекта цифровой радиографии на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации составляет от 2,5 до 3 лет.