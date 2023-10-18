В Курской области запущено предприятие по переработке свиной мукозы

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18 октября АПХ «Мираторг» и «Ван Хэссеен» запустили совместное предприятие «Гепаринус» в Октябрьском районе Курской области.

Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей. Создано более 40 новых рабочих мест.

Новый проект предусматривает переработку свиной мукозы — слизистой оболочки тонкого кишечника свиней — мощностью до 40 тыс. тонн в год и производство следующих продуктов:

— начальной формы фармацевтического гепарина в концентрированном виде объёмом 70 тонн в год,

— кормового гидролизованного белка объёмом 8 тыс. тонн в год.

Основной продукт завода — начальная форма фармацевтического гепарина — будет включен в производственную цепочку такого жизненно важного лекарственного средства, как фармацевтический гепарин, используемого в качестве антикоагулянта при хирургических операциях, при лечении пневмонии и в качестве антитромбического средства в гепариновых мазях. Побочный продукт завода — белковый гидролизат — является безопасным источником легкоусвояемых пептидов животного происхождения, которые будут востребованы на активно растущих рынках производства кормов для животных и домашних животных.

Завод «Гепаринус» — первое в России высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке свиной мукозы. Теперь, благодаря новому заводу, весь объём мукозы, ранее экспортировавшийся в Европу, может быть переработан в России с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Причём мощности завода рассчитаны на переработку мукозы не только с участков убоя комплексов «Мираторга», но и других российских предприятий.

Строительство завода началось во втором квартале 2021 года.

Агропромышленный холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины и ведущим поставщиком мяса на российском рынке.

ООО «Ван Хэссен» (липецкое «дочернее» предприятие нидерландской компании Van Hessen Group) является ведущим игроком в сборе, обработке и распределении натуральных оболочек, мясных продуктов и фармацевтических продуктов.

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