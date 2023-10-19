В Красноярске придумали и собрали огромный снегоболотоход «Варяг»

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«Варяг» — огромная машина высотой в три метра, длиной 5,7 метра и шириной в 2,5 метра, грязно-голубого цвета с большими зеркалами, внешне он похож на большого бегемота с агрессивной мордой. Такую машину разработчики планируют продавать крупным компаниям, работающим на Крайнем Севере, горнодобывающим предприятиям, силовикам, военным и частным лицам. По данным разработчиков, эксплуатировать ее можно при температуре до -60 градусов.

— Разработка «Варяга» шла с нуля. Это снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления. Первая машина на колесах диаметром 1600, вторая сейчас в разработке — на 1300. Из особенностей мы решили сделать упор на перевозку большого количества грузов или большого количества людей. У нас взята компоновка так называемого бескапотного кузова. Мы перенесли двигатель за переднюю ось, это дало нам очень большое пространство сзади. Когда мы катались, у нас получалось вместить 14 человек, они достаточно легко садились. Опять же, наша модульная конструкция позволяет ставить туда кузова. На двухосный влезет кузов в четыре метра, а на трехосный уже можем поставить кузов в шесть метров. В основном мы настроены [делать машины] именно на северные регионы, на госсектор, на добычу полезных ископаемых и так далее. Им там надо именно большие грузы, большие объемы перевозить на какие-то большие расстояния. Здесь — повышенная грузоподъемность, соответственно, большой габарит, — рассказывает Дмитрий Киндяков, руководитель конструкторского бюро.

Машина действительно большая и недешевая. Продавать ее планируют по цене от 6,8 миллиона рублей. Говорят, что цена будет зависеть от того, чем заказчик захочет оснастить машину.

— Например, сейчас у нас прорабатывается вариант того, что заказчику может быть нужен дополнительный генератор, дополнительное какое-то сварочное оборудование. Понятно, это всё тоже докупаем, устанавливаем, ну и всё входит в дополнительную стоимость, — объясняет Дмитрий.

В «Варяг» установили двигатель Cummins 3.8, есть возможность поставить Д-245. Заправляют вездеход дизельным топливом, но в модели, которая будет ездить на 1300-миллиметровых колесах, можно поставить и бензиновый двигатель.

По словам разработчиков, прожорливой машину назвать нельзя. У нее два бака по 140 литров. Руководитель проекта Николай Аликин сообщил, что на 280 литрах дизельного топлива «Варяг» может проехать 1700 километров.

Чтобы управлять этой машиной, нужны права на тракторную технику. Сесть в эту машину — та еще задача: если у вас нет хорошей растяжки, а рост меньше 170 сантиметров, придется постараться. В пассажирской части первого опытного образца вполне уютно: мягкие диваны и люк на крыше. Подвеска у машины достаточно мягкая. Когда едешь, внутри не чувствуется тряски — ни на ровных дорогах, ни на бездорожье.

Поскольку снегоболотоход шириной 2,5 метра, он хорошо помещается в обычную городскую разметку, а со своими скоростными характеристиками бодро держится в потоке.

— По документам, максимальная скорость такой техники не должна превышать 70 километров в час, но мы знаем, что «Варяг» едет немного быстрее. Он привлекает внимание, нас уже останавливали инспекторы. Ну, на самом деле, со стороны ГИБДД внимание достойно уважения. Видя нас, инспекторы всегда ведут себя очень сдержанно. Они лояльны. Но бывали моменты, когда просто человеческий интерес заставлял спросить, есть ли у нас документы, ну и, соответственно, посмотреть, что внутри, как снаружи, и позадавать некоторые вопросы. Да, показывали, — делится Николай.

В момент брызги разлетелись в разные стороны — «Варяг» пронесся по реке как по обычной дороге, в салоне не ощущалось особой тряски. К слову, ремней безопасности в кабине за водителем и передним пассажиром не предусмотрено.

По словам руководителя проекта Николая Аликина, преодоление рек — вовсе не удивительный навык для такой машины. «Варяг» преодолевает и горы.

— Мы показывали «Варяга» коллегам, приехали сюда, и вот в эту крутую горку наша машина заехала на четвертой передаче легко, — похвастался Николай.

Еще один момент, которым хвастались производители «Варяга», — маневренность.

— У нас получилось сделать достаточно хорошие углы поворота, для своего класса он вполне маневренный. Даже с аналогами сравнивали. Еще есть задумки на будущее сделать поворотную заднюю ось, мы изначально делали такие подрамники, что это можно реализовать, — рассказывает о машине Дмитрий Киндяков.

О машине разработчики заявляют как об уникальной. Они самостоятельно разработали подвеску и дизайн вездехода, заявляют о надежности и проходимости техники.

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