Уникальный этнографический комплекс открылся на Ямале

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Сегодня в Лабытнанги открылся этнографический парк «Коми-деревня», в этом месте более 150 лет назад был основан город Семи лиственниц. Коми-деревня создана в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В парке возведены четыре избы, где расположились музей, чайная и ремесленная мастерская. На территории есть игровые площадки, тротуары, тропинки и арт-объекты. Обустроен визит-центр, павильон-галерея, глэмпинг, парковка. На набережной обской протоки Выл-Посл готовы разноуровневые пешеходные дорожки, пирс и смотровая площадка на Полярный Урал. Общая площадь этнопарка — более пяти гектаров. Финальным штрихом в преображении этнопарка стала ночная иллюминация.

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© sever-press.ru

Проект благоустройства Коми-деревни в Лабытнанги получил финансирование из федерального бюджета поскольку он победил на VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого подвели в Тамбове на пленарном заседании форума Малых городов и исторических поселений в 2022 году.

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Коми деревня считается началом поселения, в дальнейшем города Лабытнанги (Лабыт-Нанк) — в переводе с языка ханты означает «Семь лиственниц»), это место у сакральных семи лиственниц, которое по легенде облюбовал когда-то для обустройства осёдлого поселения старый ханты Пулхо-Ики. Столетиями мимо этого поселения пролегала «варга» — оленья тропа, которая впоследствии легла в основу ныне существующего участка железной дороги через Полярный Урал к реке Обь. В народе это место называют «Коми деревня». Исторически в этом месте проживали как ханты, так и коми.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Первый современный этнопарк открылся на Ямале в прошлом году в рамках третьей очереди благоустройства «Ноябрьск-парка ».

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