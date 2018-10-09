На живописном берегу обской протоки Выл-Посл, в предгорьях Полярного Урала, расположился город Лабытнанги. Именно об этом небольшом заполярном городе, отметившем накануне своё 150-летие, и пойдёт речь. Чем обусловлен интерес к этому городу? Многим! Даже если Вы ни разу и не слышали про него, уверен, что в ближайшие годы этот город будет на слуху у многих…

Прежде всего, огромное значение город имеет для Ямало-Ненецкого автономного округа. Город по праву носит титул «Ворота Ямала» — именно сюда проложена первая железная дорога на тюменский север. Ещё до открытия Западно-Сибирской нефтегазовой провинции Лабытнанги, а вместе с ним и Салехард, по тем временам были не сильно оторваны от Большой Земли. Во времена, когда сухопутная связь с Надымом и Уренгоем ещё отсутствовала, город стал отправной точкой всех поисковых экспедиций и заслужил славу центра ямальской геофизики. В городе расположен крупнейший, до недавнего времени, порт региона, а местные строительные фирмы возводят дома не только в больших городах, но и отдалённых сёлах Ямала.

Но сегодня, без стеснения можно сказать, что значение города выходит на федеральный уровень! Перспективы города связаны именно с развитием грандиозного Северного широтного хода и железнодорожной линии Бованенково — Сабетта. В будущем Лабытнанги станет одним из форпостов экономики России, но об этом в ближайшие годы будет написано многое, а вот преображение города к юбилею — тема данной публикации. Но сначала немного истории.

«От оленьей тропы „варга“, 501 стройки к Северному широтному ходу».

Лабытнанги «семь лиственниц» — хантыйское словосочетание, имеющее сакральное значение для северных народов. Эти лиственницы стоят на старинной, веками проторенной оленьей тропе, где народ ханты проводили свои ритуалы, у духа этого места просили удачи в охоте, исцеления от болезни. По этой же тропе проходили исследователи Севера и торговцы на Обдорскую ярмарку.

Первое упоминание о поселении Лабытнанги было обнаружено в книгах, составленных Центральным статистическим комитетом в 1868 г. В это время здесь уже существовало постоянное поселение.





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Даже после установления Советской власти село продолжало свою патриархальную жизнь. Импульсом для его развития, как и для многих поселений Сибири, стала Великая Отечественная Война. К концу 1941 года была достроена Печорская железная дорога в Воркуту, а позднее началось возведение «Трансполярной магистрали», более известной как 501-я стройка. Так, 29 января 1947 года вышло постановление Совета Министров СССР о строительстве железнодорожной магистрали Чум — Салехард — Игарка, прокладку которой поручили ГУЛАГу. С появлением железнодорожного полотна на этом участке решились бы многочисленные задачи: облегчить вывоз никеля из Норильска; связать глубоководный морской порт на Ямале (для реализации этой идеи потребовалось 70 лет) с железнодорожной системой страны; дать работу сотням тысяч заключенных, переполнявшим лагеря и тюрьмы после окончания Великой Отечественной войны. Строительные работы были начаты весной 1947 года и уже 5 декабря 1948 года в Лабытнанги пришёл первый поезд. Но, по воле Хрущова станция стала не транзитной, а завершением тупиковой ветки с Большой земли.

В 1952 году Лабытнанги стал ПГТ, в 1956-72 был частью Салехарда, а в 1975 г. обособился уже в статусе города.

Вокзал Лабытнанги построен в 2001-04 годах и является одним из самых запоминающихся вокзалов России.

А вот и тупик Северной железной дороги.

У Лабытнанги есть хорошо заметная главная ось — уходящая вверх от вокзала Первомайская улица. И если раньше она начиналась ветхими избушками, то теперь на улице уже нет ни одного старого дома.

Через пару кварталов от вокзала — Старо-Георгиевская церковь, образец деревянного сталианса — перестроена в 1990-х годах из ДК Лесобазы.

Лабытнанги — город холмистый, это отроги Полярного Урала. Вид с городской площади дальше по Первомайской.

Совсем недавно здесь была глубокая лощина и ручей, а теперь благоустроенный сквер «Юбилейный» — подарок к 150-ти летию города.

Сегодня город производит хорошее впечатление, он имеет довольно опрятный и ухоженный вид. Без сомнения Лабытнанги являются ярким примером «Цветущей Арктики ».

Городские кварталы пестрят новостройками.

Освобождённые от ветхого жилья территории сразу-же готовятся для нового строительства.

Новый микрорайон «Орбита».

Примерно так выглядит уже большая часть Лабытнанги, но не весь город. Есть районы, например за железной дорогой, где пока не пахнет благополучием. Здесь среди бараков можно повстречать и свиней. «Две помойки, три яранги — это город Лабытнанги» — народный стишок времён освоения Севера в таких районах ещё актуален.

За оврагом — зона.

Пристань Лабытнанги находится у грузового порта, товарной станции Лабытнанги-Перевалка, которая является конечным пунктом железной дороги «Чум-Лабытнанги». До пассажирского вокзала отсюда порядка 7 километров по дамбе через пойму.

На заднем плане — те самые трущобы за железной дорогой.

Обь в этом месте не очень-то широка — «всего» 2 километра, хотя выше по течению, начиная от слияния Большой и Малой Оби у Шурышкар, на ней нередки и 5-километровые плёсы. С реки хорошо видно, что в основном Лабытнанги выглядят так, как в центре, а не как за железной дорогой. Справа виден вокзал, над которым — колоколенка Старой церкви.

В кадре буквально весь Лабытнанги от края до края, а над городом нависает Полярный Урал.

Похожий издали на гигантского быка километровый Рай-Из не спутаешь ни с чем.

К своему юбилею город стал готовиться давно , но масштабные преобразования стартовали в городе несколько лет назад. «Мой город. Новый старт» под таким девизом живут в Лабытнанги последние годы.

Масштабные преобразования, произошедшие в городе по итогам 2017 года, отмечены на уровне Ямала дипломом «Прорыв года».

Лабытнанги один из первых городов Ямала, наряду с Салехардом, где в 2017 г. стартовал проект «Комфортная городская среда».

В 2017 году в городе благоустроили новый сквер и зону отдыха при въезде в город.

Многофункциональный спортивный комплекс у одной из городских школ.

Улицы города теперь украшает архитектурная подсветка.

Здесь в одном фото зафиксированы главные стройки Лабытнанги: слева строится микрорайон «Орбита», справа строятся открытый спортивный комплекс «Арктика», ледовый дворец, спортивный комплекс «Лабытнанги» и детский сад «Жемчужина».

В 2018 году завершено возведение СК «Арктика».

Теперь его территорию украшают оригинальные световые башни.

Рядом благоустроили сквер «Студенческий».

О масштабах проделанной работы лучше многих могут судить сами жители города. Там, где раньше теснились ветхие «деревяшки», появились и продолжают расти новые микрорайоны, социальные и спортивные объекты, проводится благоустройство. Когда город становится комфортными, люди к нему привязываются, начинают его искренне любить и это главное достижение! Но теперь у Лабытнанги появилась новая задача — соблюсти некий баланс между тотальным осовремениванием и сохранением той уникальной атмосферы, характерной исключительно для малых городов. Именно она составляет их сущность, делает особо привлекательными и дорогими для живущих там людей…

В публикации использованы фотоматериалы Рeriskop.livejournal.com, Varandej.livejournal.com и из открытых источников.

P. S. О современной жизни Ямала читайте здесь:

1) Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 1)

2) Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 2)

3) Ямальский АПК (часть 1)

4) Ямальский АПК (часть 2)

5) Ямалу 85 лет (часть 1)

6) Ямалу 85 лет (часть 2)

7) «Цветущая» Арктика

8) Западно-Сибирский газохимический кластер