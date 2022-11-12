Третья очередь «Ноябрьск-парка» открылась на Ямале

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Сегодня в городском парке Ноябрьска открылся новый объект — природно-этнографический комплекс «Нум». На территории комплекса можно будет не просто погулять, но и познакомиться с предметами быта коренных народов Севера, побывать в чуме-музее или посетить мастер-класс в ремесленном чуме. (много интересного под катом)

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На территории этнопарка возведены гостевые чумы, загоны для оленей, тёплые вольеры для собак и множество других объектов.

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В «Нуме» есть возможность перекусить, в том числе попробовать местные деликатесы.Предусмотрены здесь также гостевые домики, гриль-чумы и открытые гриль-беседки.

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Все жилые дома стилизованны под чумы, во всех домиках имеются электрообогреватели, поэтому гости в них точно не замерзнут. Кроме этого ненцы установили в этнопарке настоящие чумы, в таких же они живут в тайге.

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Помимо строительства этнопарка в ходе третьего этапа благоустройства было проложено более 3 километров новых пешеходных и велодорожек с освещением.

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«Ноябрьск-парк» — уникальный объект благоустройства не только для Ямала, но и России в целом. Открытие парка состоялось в 2019 году.

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После открытия «Ноябрьск-парк» продолжает развиваться, каждый год на его территории появляется что-то новое. Об изменениях парка я рассказывал в 2020 и 2021 годах.

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Прошедшим летом «Ноябрьск-парк» пополнится скейт-площадкой.

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Впереди новые этапы реконструкции, ведь площадь зелёной зоны 44 гектара. На четвёртом этапе в городском парке появятся водные аттракционы. «Ноябрьск-аква» — так назвали будущую систему из каскадов, ручейков, водопадов и игровых элементов, реализовать этап планируется к юбилею города.

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«Нум» — такое называние для этнопарка не случайно, ведь это священное для северного народа имя верховного божества ненцев. Нум-Торум считается создателем мира. Его представляли, как седого старца, одетого в сияющие золотом одежды.

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В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Ознакомьтесь со другими публикациями о современном северном городе:

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)

— Ноябрьск — устойчивое развитие

— Ямальский меридиан