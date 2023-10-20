Открыт Центр борьбы в Ульяновске

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19 октября в Заволжском районе прошло торжественное открытие Центра борьбы имени Олимпийского чемпиона Виталия Константинова.

Центр спортивной борьбы построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав нацпроекта «Демография». Площадь ульяновского объекта составляет порядка 1,5 тысяч кв.м. Строительство обошлось более чем в 131 млн рублей, на закупку оборудования выделили 6 млн рублей. В Центре есть тренировочный, тренажёрный залы, раздевалки, административно-бытовые помещения, рядом благоустроена территория.

Олимпийский чемпион Виталий Константинов, чьим именем назван Центр, добавил, что такие спортивные объекты должны быть в каждом регионе: «Это чудесно, что дети будут заниматься греко-римской борьбой. Я сам — парень деревенский. Когда приехал в город, мы занимались в полуподвале. Это потом уже построили „Динамо“. Там за ширмой один ковер был. Здесь хорошие условия».

© 73online.ru

© 73online.ru

© 73online.ru

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