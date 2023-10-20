В Кургане открылся новый корпус IT-института
Открылось новое здание Курганского госуниверситета.
В институте будут готовить порядка 400 специалистов в год.
По данным пресс-службы вуза, ранее здание площадью 5,3 тыс. кв. м являлось дворцом культуры. Теперь площадка станет одной из основных точек развития IT-кластера Курганской области.
После ремонта здание института представляет многофункциональный центр подготовки обучающихся. «На первом этаже разместились Центр цифрового образования школьников „IT-куб“, многофункциональный конференц-зал, центр международного сотрудничества, лингвистический центр, брендированная аудитория Сбербанка. На втором этаже расположены аудитории IT-института. Во втором семестре в этот корпус будет перенесена часть образовательного процесса IT-института КГУ», — рассказали в пресс-службе.
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