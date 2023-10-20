Российские рыбаки идут с превышением по объему вылова почти в 12% к прошлому году

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 19 октября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4,4 млн тонн.

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Это на 11,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 17% и достиг 3,38 млн тонн. На промысле минтая добыто почти на 72,6 тыс. тонн больше — свыше 1,74 млн тонн. Вылов сельди составил 286,9 тыс. тонн, камбалы 69,6 тыс. тонн. Объем добычи трески составил 99,6 тыс. тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 391 тыс. тонн, в том числе трески — 226,6 тыс. тонн, пикши — 64,7 тыс. тонн, мойвы — 23 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 6,7% и достиг 61,1 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил более 32,6 тыс. тонн, что на 1,7 тыс. тонн больше аналогичного периода 2022 года, сельди балтийской — 20,5 тыс. тонн, что на 2,6 тыс. тонн выше уровня 2022 года.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 63,1 тыс. тонн — на 10,3% больше показателя 2022 года, в том числе кильки — 24,9 тыс. тонн (+4,9 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 32 тыс. тонн, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил более 452,2 тыс. тонн (+2,2%).

Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок.