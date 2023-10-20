На Зеленодольском СЗ заложены два научно-исследовательских судна проекта 03182Р
На «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького» (Татарстан) прошла торжественная церемония закладки корпусов двух научно-исследовательских судов проекта 03182Р.
Научно-исследовательские суда проекта 03182Р строятся на предприятии с 2022 года. Согласно данным разработчика, «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро», они предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны. Спроектированы в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, класс — КМ Ice 3 AUT2.
Проект 03182Р среднего разведывательного корабля является переработанным проектом малого морского судна снабжения, по которому строятся четыре танкера для Черноморского и Тихоокеанского флотов. СРЗК закладываются как научно-исследовательские суда, официальным предназначение является осуществление комплексных исследований мирового океана. Водоизмещение судна не менее 4 тысяч тонн, ледовый класс Arc4, экипаж — 24 человека, имеется вертолетная площадка. Недавно принято решение об оснащении судов проекта 03182Р дистанционно управляемыми боевыми модулями, способными бороться с морскими надводными беспилотниками.
- В Зеленодольске заложили аварийно-спасательное судно проекта MPSV07
- Зеленодольский завод имени А.М. Горького сдал два рейдовых буксира проекта NE012
- На Зеленодольском СЗ спущен на воду МРК «Туча» проекта 22800