В состав Северного флота принят земснаряд ДС-3 проекта RDB 66.42M

В Северодвинске (Архангельская область) состоялась церемония торжественного подъёма флага вспомогательного флота ВМФ на новом дноуглубительном несамоходном земснаряде проекта RDB 66.42M.

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В соответствии с приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова дноуглубительное судно ДС-3 зачислено в состав группы судов обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

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Ранее дноуглубительное судно успешно прошло полный комплекс заводских, ходовых и государственных испытаний в Горьковском водохранилище, сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время экипаж ДС-3 завершает плановые мероприятия по его вводу в состав сил постоянной готовности Беломорской военно-морской базы, после чего он будет задействован в выполнении задач по предназначению.

Несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М предназначен для углубления фарватеров, каналов, рейдов и других районов моря, разработки и транспортировки грунтов со дна водоемов по плавучему пульпопроводу, а также для намыва дамб. Судно оснащено грунтовым насосом, дизель-генераторами и другими устройствами.

Несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М — справка