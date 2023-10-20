UMG (ООО «СДМ») представила колёсный экскаватор E200W и фронтальный погрузчик WL30

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Российская компания UMG (ООО «СДМ») впервые представила инновационные машины — колёсный экскаватор E200W и фронтальный погрузчик WL30 на международной выставке жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса (17 — 20 октября, г. Санкт-Петербург). Техника успешно прошла все испытания и будет запущена в серийное производство до конца 2023 года на производственных площадках ЗАО «Тверской экскаватор» и ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (входят в состав UMG).

Новый колесный экскаватор E200W является одним из самых компактных в своем классе, что необходимо для эксплуатации в городской среде в условиях ограниченного пространства. Это полностью российская машина с панорамной кабиной нового поколения собственной разработки. Экскаватор может быть оснащен системой телемониторинга, которая позволяет удаленно наблюдать за его работой, отслеживать расход топлива онлайн, а также обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации техники.

«Колёсные экскаваторы — это один из основных видов техники, применяемой в ЖКХ. Вывод абсолютно нового семейства колёсных экскаваторов дает возможность не только загрузить заказами нашу производственную площадку в Твери, расширить линейку под потребности рынка, но и предоставить клиентам надёжный локализованный российский продукт. Новое семейство включает в себя версии E170W и E200W, а в 2024 году пополнится ещё и самой компактной моделью E140W. Модель экскаваторов E170W уже производится и доступна к заказу», — рассказал генеральный директор UMG Игорь Кульган.

Стоит отметить, что UMG E200W, как и другие машины семейства — это единственные колёсные экскаваторы, которые производятся в России. Отличительная особенность машин — многофункциональность. Так, покупатель может заказать или стандартное рабочее оборудование (стрела длиной 5,2 м и рукоять 2,2 м), или удлинённый вариант (доступны рукояти 2,53 м или 3,0 м). Помимо базового ковша ёмкостью 1 куб.м предлагаются специальные версии для различных сфер применения (траншейный, планировочный, погрузочный, зачистной, ковш-рыхлитель и т. д. ).

Фронтальный погрузчик UMG WL30, благодаря своей высокой грузоподъемности и габаритным размерам является идеальным решением для сферы ЖКХ. Также благодаря грузоподъёмности в 3 тонны и потрясающей маневренности он может использоваться для выполнения сложных и тяжелых погрузочно-разгрузочных операций на строительных площадках и промышленных объектах. Он способен быстро и эффективно перемещать большое количество материалов, сокращая время выполнения работ и снижая трудозатраты.