Новый колбасный цех открыт в подмосковном Сергиевом Посаде
Свыше 100 рабочих мест добавилось к основному штату сотрудников Сергиево-Посадского мясокомбината после открытия нового колбасного цеха.
Предприятие совсем недавно закончило реконструкцию основного производственного корпуса.
Всё оборудование в реконструированном цехе — новое и современное. Примечательно, что средства на модернизацию мясокомбинат заработал с помощью выпуска облигаций и выхода с ними на биржу. Ценные бумаги раскупались в считанные дни. Это механизм позволил привлечь свыше 500 млн рублей.
Новый колбасный цех позволил вдвое увеличить объемы продукции мясокомбината — с 30 до 65 тонн в сутки. География продаж — от Луганска до Владивостока.
Производственная линия цеха оснащена и импортным, и отечественным оборудованием — это участки приготовления сырья, обвалки, жиловки, измельчения, смешивания с ингредиентами, набивки в оболочку, термические печи.
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21.10.2316:40:10
21.10.2322:13:04