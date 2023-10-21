Новый колбасный цех открыт в подмосковном Сергиевом Посаде

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Свыше 100 рабочих мест добавилось к основному штату сотрудников Сергиево-Посадского мясокомбината после открытия нового колбасного цеха.

Предприятие совсем недавно закончило реконструкцию основного производственного корпуса.

Всё оборудование в реконструированном цехе — новое и современное. Примечательно, что средства на модернизацию мясокомбинат заработал с помощью выпуска облигаций и выхода с ними на биржу. Ценные бумаги раскупались в считанные дни. Это механизм позволил привлечь свыше 500 млн рублей.

Новый колбасный цех позволил вдвое увеличить объемы продукции мясокомбината — с 30 до 65 тонн в сутки. География продаж — от Луганска до Владивостока.

Производственная линия цеха оснащена и импортным, и отечественным оборудованием — это участки приготовления сырья, обвалки, жиловки, измельчения, смешивания с ингредиентами, набивки в оболочку, термические печи.

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