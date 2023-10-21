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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый колбасный цех открыт в подмосковном Сергиевом Посаде

 © sun1-28.userapi.com

Свыше 100 рабочих мест добавилось к основному штату сотрудников Сергиево-Посадского мясокомбината после открытия нового колбасного цеха.

Предприятие совсем недавно закончило реконструкцию основного производственного корпуса.

Всё оборудование в реконструированном цехе — новое и современное. Примечательно, что средства на модернизацию мясокомбинат заработал с помощью выпуска облигаций и выхода с ними на биржу. Ценные бумаги раскупались в считанные дни. Это механизм позволил привлечь свыше 500 млн рублей.

Новый колбасный цех позволил вдвое увеличить объемы продукции мясокомбината — с 30 до 65 тонн в сутки. География продаж — от Луганска до Владивостока.

Производственная линия цеха оснащена и импортным, и отечественным оборудованием — это участки приготовления сырья, обвалки, жиловки, измельчения, смешивания с ингредиентами, набивки в оболочку, термические печи.

 © sun1-26.userapi.com

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https://vk.com/...-21700607_49537

Источник: https://insergposad.ru/news/ekonomi...ombinate?ysclid=lnyni7loh9837331206

пищевая промышленность, Московская область
  • Нет аватара Serguei
    21.10.2316:40:10

    Надо будет попробовать! Почему бы и нет?

    #1270376
  • Великоросс Великоросс
    21.10.2322:13:04

    Строительство 2 животноводческих комплексов с суммарным объемом инвестиций 7,7 млрд рублей запланировано на юге Красноярского края до 2026 года, сообщил и.о. зампреда правительства региона — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

    «Запланировано строительство животноводческого комплекса ЗАО „Искра Ленина“ в Минусинском районе со сроком ввода — 2024 год и строительство комплекса племзавода „Краснотуранский“ в Краснотуранском районе со сроком ввода в 2026 году», — сказал Шорохов.

    #1270384
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