В Московской области собран лучший урожай зерновых после 1991 года

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В Московской области заканчивается сбор зерновых культур. В этом году с 95% территории собрано 704 тыс. тонн зерна.

В 2023 году побит прошлогодний рекорд по сбору зерновых и зернобобовых культур, который составлял 680 тысяч тонн.

Уборочные работы еще продолжаются, они завершатся в конце октября. В планах у аграриев собрать порядка 720 тонн зерна.Стоит отметить, что продукция с подмосковных предприятий сельского хозяйства, в том числе и зерновые, уходит и на экспорт.