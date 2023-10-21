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Агропром и пищевая промышленность

В Московской области собран лучший урожай зерновых после 1991 года

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В Московской области заканчивается сбор зерновых культур. В этом году с 95% территории собрано 704 тыс. тонн зерна.

В 2023 году побит прошлогодний рекорд по сбору зерновых и зернобобовых культур, который составлял 680 тысяч тонн.

Уборочные работы еще продолжаются, они завершатся в конце октября. В планах у аграриев собрать порядка 720 тонн зерна.Стоит отметить, что продукция с подмосковных предприятий сельского хозяйства, в том числе и зерновые, уходит и на экспорт.

Источник: https://dzen.ru/a/ZTJRXpAOEk3pOUZP

урожай 2023, сельское хозяйство, Московская область
  • Нет аватара termometrix
    21.10.2319:43:59

    «На 11 октября в России намолочено 136 млн тонн зерновых в бункерном весе,при урожайности 31,3 ц/га (33 ц/га). (данные Минсельхоза РФ)"

    https://zerno.ru/node/23178

    В Белоруссии намолочено 8,8 млн т зерна с учетом рапса. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

    На сегодняшний день в Казахстане завершается уборка зерновых. По данным Минсельхоза, уже обмолочено 15,6 млн га (90,2% от запланированной площади).

    При средней урожайности 9,3 ц/га собрано 14,6 млн тонн зерна.

    Минсельхоз РК прогнозирует валовой сбор зерновых на уровне 15,3 млн тонн, в т. ч. пшеницы — 11,2 млн тонн. Прогноз основан на оперативных данных акиматов областей Казахстана.

    Отредактировано: termometrix~19:49 21.10.23
    #1270380
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