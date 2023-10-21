Новости дорожного хозяйства

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Перевели в четыре полосы «Каспий» у Фролова в Волгоградской области

Капитально отремонтировали 14 км важной федеральной трассы Р-22, которая связывает Центральный и Южный федеральные округа, обеспечивая между ними транспортное сообщение.

Модернизацию провели в два этапа. В прошлом году ввели в эксплуатацию участок с 828-го по 838-й км, а недавно завершили работы с 824-го по 828-й км.

Аналогичные работы начали в Новониколаевском районе с 652-го по 663-й км. Здесь переведём «Каспий» в четырёхполосное исполнение до конца 2025 года.

Ликвидируем грунтовые разрывы трассы А-393 на Сахалине

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Ключевая транспортная артерия острова протяжённостью 834 км стала федеральной в 2021-м — два года назад.

При этом 202 км дороги не имели твёрдого покрытия. Специалисты сразу взялись за дело: за два года перевели в асфальт 58 км.

На прошлой неделе закончили капремонт ещё одного, 17-километрового отрезка в Смирныховском и Тымовском районах. Грунтовку здесь полностью ликвидироровали.

До конца этого года уложим асфальт ещё на 14 км трассы. А в планах до конца 2025 года — перевести в твёрдое покрытие оставшиеся 113 км федералки.