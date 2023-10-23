В Жердевке Тамбовской области открыли новый бассейн

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20 октября, в Жердевке открыли плавательный бассейн. Открытие бассейна в Жердевке состоялось в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Появление бассейна стало настоящим событием для жердевцев.

Его строительство началось в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В здании бассейна пять дорожек по 25 метров, где глубина — от 1, 3 метра до почти 2-х, а температура воды — 29 градусов. Здесь есть раздевалки, душевые, сауна, кабинет для медицинского персонала, тренерские и другие подсобные помещения.

Новый бассейн передали в эксплуатацию детско-юношеской спортивной школе. Здесь открыта секция плавания, где занятия с детьми проводит квалифицированный тренер.

Бассейн будет доступен для горожан любого возраста.

Стоимость объекта составила более 200 миллионов рублей из федерального и областного бюджета.

Стоит отметить, что Тамбовская область находится на втором месте в стране по числу жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. На сегодняшний день спортом занимается более 60% тамбовчан, большинство из них — дети и молодёжь.

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