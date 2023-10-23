Автобусы НЕФАЗ для Оренбурга

«КАМАЗ» начал поставку автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Оренбург.

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Начата передача автобусов Оренбургу в рамках заключённого договора на поставку 63 автобусов НЕФАЗ-5299-40-57: девять единиц уже поступили в распоряжение заказчика, полностью закрыть контракт планируется до конца ноября.

Новая техника реализована с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

«КАМАЗ» активно включился в работу по обновлению парка общественного транспорта в регионах и принимает участие как в программе льготного лизинга автобусов с привлечением средств ФНБ, так и в масштабном нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

Справка: Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-57 создан, чтобы обеспечивать городскую мобильность с заботой об экологии, тишине и комфорте для пассажиров. Автобус разработан для удобного перемещения всех категорий пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда». Модель отличает актуальный дизайн экстерьера и интерьера. Автобус комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, которые обеспечивают плавность хода, комфорт и манёвренность. Эргономичное рабочее место водителя и комфортабельное сиденье на пневмоподвеске позволяют снизить утомляемость водителя в процессе движения.

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