Геоскан включился в проект по развитию геоаналитики с помощью ИИ © www.geoscan.ru

Геоскан и Сбер подписали соглашение, согласно которому наша компания будет участвовать в развитии геоаналитической платформы Сбера «Геометрия» как исполнитель услуг в области беспилотных авиационных систем (БАС).

В рамках сотрудничества Геоскан выступит поставщиком геопространственных данных, собранных при помощи беспилотников. Искусственный интеллект Геометрии будет обрабатывать и размечать снимки, разрабатывать и обучать модели машинного обучения.

«Платформа ″Геометрия″ — это важный шаг для развития всех сфер, где необходим анализ геоинформационных данных. Нейросети позволят быстро систематизировать большой объем материалов, который мы будем предоставлять, и формировать надежную базу для дальнейшей работы. Так, благодаря обучению искусственного интеллекта по нашим материалам, платформа позволит разным компаниям оперативно решать повседневные задачи», — сообщил генеральный директор Геоскана Алексей Юрецкий.

Обучать нейросеть собираются и на основе изображений, полученных с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли нашего производства. В течение двух-трех лет Геоскан планирует начать создание собственной спутниковой группировки ДЗЗ для предоставления данных глобальной съемки Земли партнерам. Сейчас на орбите успешно функционируют уже два наших аппарата, около 10 кубсатов 3U находятся на разных стадиях проектирования и производства. В 2024 году начнется работа по увеличению размерности МКА до форм-фактора 16U (20×20×40 см), где мы сможем разместить оптические и мультиспектральные камеры с пространственным разрешением до 2-4 метров на пиксель.

«Вместе с партнерами мы продолжаем совершенствовать нашу геоаналитическую платформу ″Геометрия″, которая решает множество задач в городском хозяйстве, ТЭК, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, экологии и других отраслях. Теперь Геоскан получит доступ к передовой платформе с искусственным интеллектом, а Сбер сможет использовать услуги облета БАС и спутниковые снимки Геоскана для ее дальнейшего развития», — отметил Максим Еременко, вице-президент, директор департамента развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта Сбербанка.