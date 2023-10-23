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Электроника, электротехника и приборы

Электромобили теперь заряжаются быстрее

Компания EV Ten группы «ТехноСпарк», которая специализируется на разработке зарядных станций для электромобилей, заявила о том, что совместно с Корпорацией ПСС закончила разработку линейки быстрых станций для зарядки электромобилей.

Линейка зарядных станций EV TenЛинейка зарядных станций EV Ten © technospark.ru

Для группы «ТехноСпарк» это не первый опыт создания различных зарядных станций. Ранее она запустила на московском рынке сеть станций для электросамокатов и велосипедов. Теперь очередь дошла до электромобилей.

В разработанную серию вошли 4 модели: быстрые мощностью 150 кВт и 80 кВт, медленная (44 кВт) и домашняя (22 кВт). Две последние заряжают переменным током, остальные — постоянным.

«Цены на наши зарядные станции ожидаются в диапазоне от 150 тысяч рублей на домашние мощностью 22 кВт до 3,5 млн рублей, в зависимости от типа зарядной станции и объема партии. Помимо базовой линейки, мы единственные в России предлагаем рынку станцию мощностью 80 кВт с возможностью параллельной зарядки в действующем стандарте корпуса „Энергии Москвы“», — прокомментировал генеральный директор группы «ТехноСпарк» Олег Лысак.

Особенность зарядных станций на постоянном токе — скорость зарядки. Они обеспечивают рабочее напряжение 450-480 В при мощности не менее 50 кВт, что дает возможность зарядить электромобиль за 2 часа. Ожидается появление станции, которая позволит достигать мощности 150 кВт. С помощью таких зарядных станций электромобиль можно подготовить к дальней дороге уже за полчаса.

Таким образом, считают в группе компаний, подошел к концу самый сложный этап. «Этап разработки закончился, и мы уже можем предложить заказчикам продукт с конкретным набором характеристик, функций, современным дизайном и необходимым оснащением, включая коннекторы. Сейчас мы готовимся к запуску серийного производства», — рассказал исполнительный директор EV Ten Павел Параев.

Первой в серию пойдет быстрая станция, на нее уже есть пилотный заказчик. Она может заряжать 2 электромобиля одновременно и оснащена тремя коннекторами разных стандартов. На нее имеется сертификат СТ-1 реестра Минпромторга «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Производство остальных моделей планируется начать сразу же после изготовления первой серии ультрабыстрых станций.

Медленную и домашнюю станции группа будет производить самостоятельно, а быстрые — совместно с ПСС.
Источник: https://technospark.ru/

Троицк, технопарки, новые разработки, электромобили, новые зарядные станции, быстрые зарядки, технопарки
  • -1
    Kolyda Kolyda
    24.10.2317:28:40

    … и домашняя (22 кВт)

    22 кВт. это при сети 220 В. будет порядка 100 Ампер! Какая проводка, какой бытовой прибор учета это выдержит? Даже для коттеджа с трехфазным питанием нагрузка совсем не «бытовая».

    #1270523
    • 0
      Яна Юрова Яна Юрова
      24.10.2319:31:32

      Добрый вечер! Простите, а при чем здесь проводка? Ведь речь идет о зарядном устройстве, которое дает мощность.

      #1270530
      • Kolyda Kolyda
        25.10.2312:16:11

        Простите, а при чем здесь проводка? Ведь речь идет о зарядном устройстве, которое дает мощность.

        7-ой класс школьной физики… Зарядное устройство не «дает мощность», а преобразует полученное из сети напряжение из одного стандарта в напряжение другого стандарта, пригодное для зарядки аккумулятора. Смартфон свой заряжаете? Так это точно тоже самое, только с другими параметрами. Мощность зависит от потребляемого тока. При максимальном потреблении производитель обещает 22 кВт. Для электропитания этого зарядного устройства необходимы медные проводники сечением не менее 25 кв.мм. Домашняя проводка выполняется проводниками 2,5 — 6 кв.мм. максимум. Если по этим проводникам пропустить ток 100 А. то они нагреются, расплавят изоляцию и вызовут пожар.

        #1270556
    • Нет аватара dronson123
      25.10.2301:55:27

      Живу в Британии, здесь зарядку на 22 кВт, делают только в домах с тремя фазами. Но из личного опыта и общения не знаю ни одного, или даже не слышал чтобы кто-либо ставил себе подобные агрегаты.

      Некоторые электро компании предлагают установку зарядок, ценник начинается от 100к рублей.

      Почему в России такая достаточно высокая цена, непонятно, либо развитие электро зарядок, это чисто коммерческая частная инициатива, без каких либо гос субсидий. Либо государству по бороде на развитие электротранспорта, по принципу «а и так сойдёт…"

      И да, я не пытаюсь искать виноватого, история показывает что если народу зайдёт, то будут ставить и за большие деньги. Просто обидно, что подобные начинания начинаются не с бочки мёда, а с ложки дёгтя, от которого послевкусие остаётся очень на долго.

      Как пример наше автомобилестроение, с одной стороны вроде и пытаются делать как лучше, но снова и снова получается как всегда.

      Пы Сы

      Кому интересно, в Лондоне, цена общественной зарядки, 075 пен. плюс минус за киловатт. Ну, а то что её еще нужно найти, свободную, либо рабочую, это уже совсем другая длинная и содержащая много непристойных выражений история.

      #1270539
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