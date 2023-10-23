Электромобили теперь заряжаются быстрее

Компания EV Ten группы «ТехноСпарк», которая специализируется на разработке зарядных станций для электромобилей, заявила о том, что совместно с Корпорацией ПСС закончила разработку линейки быстрых станций для зарядки электромобилей.

Линейка зарядных станций EV Ten © technospark.ru

Для группы «ТехноСпарк» это не первый опыт создания различных зарядных станций. Ранее она запустила на московском рынке сеть станций для электросамокатов и велосипедов. Теперь очередь дошла до электромобилей.

В разработанную серию вошли 4 модели: быстрые мощностью 150 кВт и 80 кВт, медленная (44 кВт) и домашняя (22 кВт). Две последние заряжают переменным током, остальные — постоянным.

«Цены на наши зарядные станции ожидаются в диапазоне от 150 тысяч рублей на домашние мощностью 22 кВт до 3,5 млн рублей, в зависимости от типа зарядной станции и объема партии. Помимо базовой линейки, мы единственные в России предлагаем рынку станцию мощностью 80 кВт с возможностью параллельной зарядки в действующем стандарте корпуса „Энергии Москвы“», — прокомментировал генеральный директор группы «ТехноСпарк» Олег Лысак.

Особенность зарядных станций на постоянном токе — скорость зарядки. Они обеспечивают рабочее напряжение 450-480 В при мощности не менее 50 кВт, что дает возможность зарядить электромобиль за 2 часа. Ожидается появление станции, которая позволит достигать мощности 150 кВт. С помощью таких зарядных станций электромобиль можно подготовить к дальней дороге уже за полчаса.

Таким образом, считают в группе компаний, подошел к концу самый сложный этап. «Этап разработки закончился, и мы уже можем предложить заказчикам продукт с конкретным набором характеристик, функций, современным дизайном и необходимым оснащением, включая коннекторы. Сейчас мы готовимся к запуску серийного производства», — рассказал исполнительный директор EV Ten Павел Параев.

Первой в серию пойдет быстрая станция, на нее уже есть пилотный заказчик. Она может заряжать 2 электромобиля одновременно и оснащена тремя коннекторами разных стандартов. На нее имеется сертификат СТ-1 реестра Минпромторга «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Производство остальных моделей планируется начать сразу же после изготовления первой серии ультрабыстрых станций.

Медленную и домашнюю станции группа будет производить самостоятельно, а быстрые — совместно с ПСС.