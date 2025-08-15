«Москвич» стал самым продаваемым электромобилем в России. На втором месте тоже отечественный
По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2025 года в России было продано 249 новых электрических кроссоверов «Москвич 3е». Этот впечатляющий результат сделал модель лидером продаж среди новых электромобилей на российском рынке за месяц!
На втором месте оказался седан Evolute i-PRO, тоже отечественная модель, которая в июле разошлась тиражом в 183 экземпляра. В июне он возглавлял рейтинг продаж новых электромобилей, а теперь уступил лидерство «Москвичу 3е». Таким образом, второй месяц подряд самой продаваемой моделью среди электрокаров в стране становится российский автомобиль!
«Москвич 3е» был создан на базе кроссовера Sehol X4 (JAC JS4) китайской компании JAC Motors, но активно локализуется в России. Уже освоены сварка и окраска кузова, и локализация продолжает расти.
И это ещё не всё: как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в июле 2025 года в России было реализовано 1 257 новых электромобилей — рекордный показатель месяца в текущем году! Более того, июль стал первым месяцем за последние 13 месяцев, когда продажи электрокаров показали рост.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Пара кроссоверов, которые расширят модельную линейку столичного автозавода ...втозаводе была раскрыта примерная линейка автомобилей возрожденного бренда.
- Благодаря локализации процессов сварки, окраски, сборки и контроля кач...более 70 тестовых автомобилей. Они успешно прошли все необходимые проверки.
- 20 декабря состоялся торжественный запуск производства Москвича 3 на р...м без использования ног с максимальным комфортом и безопасностью.
Поделись позитивом в своих соцсетях
15.08.2505:34:29
15.08.2505:44:29
15.08.2506:16:37
15.08.2509:36:06
15.08.2510:07:39
15.08.2511:07:53
15.08.2514:34:46
15.08.2517:38:17
15.08.2517:28:29
15.08.2517:30:22
15.08.2506:18:04
15.08.2506:30:26
15.08.2506:45:32
15.08.2510:28:02
15.08.2511:01:16
15.08.2509:03:50
15.08.2509:33:00
15.08.2517:13:23
15.08.2517:54:32
15.08.2518:18:23
15.08.2517:33:16
15.08.2509:54:07
15.08.2508:08:46
15.08.2510:59:30
15.08.2509:47:22
15.08.2515:01:49
15.08.2521:12:39
16.08.2500:02:47
16.08.2501:11:28