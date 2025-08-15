Подпишись
1 день назад
Производство

«Москвич» стал самым продаваемым электромобилем в России. На втором месте тоже отечественный

 © m.autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2025 года в России было продано 249 новых электрических кроссоверов «Москвич 3е». Этот впечатляющий результат сделал модель лидером продаж среди новых электромобилей на российском рынке за месяц!

На втором месте оказался седан Evolute i-PRO, тоже отечественная модель, которая в июле разошлась тиражом в 183 экземпляра. В июне он возглавлял рейтинг продаж новых электромобилей, а теперь уступил лидерство «Москвичу 3е». Таким образом, второй месяц подряд самой продаваемой моделью среди электрокаров в стране становится российский автомобиль!

«Москвич 3е» был создан на базе кроссовера Sehol X4 (JAC JS4) китайской компании JAC Motors, но активно локализуется в России. Уже освоены сварка и окраска кузова, и локализация продолжает расти.

 © m.autostat.ru

И это ещё не всё: как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в июле 2025 года в России было реализовано 1 257 новых электромобилей — рекордный показатель месяца в текущем году! Более того, июль стал первым месяцем за последние 13 месяцев, когда продажи электрокаров показали рост.

Источник: m.autostat.ru

Комментарии

  Badassgoliath
    15.08.25 05:34:29

    активно локализуется в России. Уже освоены сварка и окраска кузова, и локализация продолжает расти.

    Ну то есть российских деталей там нет, только работа по сборке. Результаты пока скромные, хуже солерса.

    "Москвич 3е" был создан на базе кроссовера Sehol X4 (JAC JS4) китайской компании JAC Motors,

    В каком смысле «создан на базе»? Это китаец в чистом виде. Или тот китайский автомобиль изначально не был электрическим?

    rvk
      15.08.25 05:44:29

      Москва не сразу строилась. Мы это многократно уже проходили ранее, сначала крупноузловая сборка, потом мелкоузловая, потом производство шин, пластиков, ковриков, дисков, стекол, батарей, потом штамповка из нашего металла. Потом производство салона, двигателя, Все постепенно.

      Badassgoliath
        15.08.25 06:16:37

        Все постепенно.

        Я думаю, что локализация всех этих «Москвичей» никогда не достигнет больших величин. Это не в интересах китайцев, которым выгодно постоянно поставлять ключевые компоненты, и это не в интересах всех этих «бизнесменов», которым локализация до одного места, а разговоры о ней воспринимаются не более, чем правительственной блажью, только мешающей извлекать прибыль.

        Мы это многократно уже проходили ранее

        В советские времена что ли? Так условия были другие. Не было бизнесменов, поэтому делали то, что нужно стране.

        Алексей Растригин
          15.08.25 09:36:06

          Так вы договариваете до конца то

          За чей счет делали эти «не-бизнесмены»? и сколько продержалась планово-убыточная советская экономика7

          Русич
            15.08.25 10:07:39

            Если оценивать рыбу по её способности летать, то это абсолютно никчёмное животное.

          Badassgoliath
            15.08.25 11:07:53

            планово-убыточная советская экономика7

            Перестроечная фразочка, внедренная в сознание искусственно.

            Убыточная — это такая, которая живёт не по средствам, накапливая невообразимые долги. И вы все эту экономику знаете.

            И существует она за счёт скидывания этих долгов на остальную планету.

            Я бы посмотрел на такую экономику без чит-кодов на деньги.

            Алексей Растригин
              15.08.25 14:34:46

              Ну, а СССР «скидывать долги» было некуда,только «внутрь себя», результат уже прекрасно известен

              ЕМНИП, Хрущев сказал (или в воспоминаниях написал): «Экономика не зависит от слов и желаний»

              Badassgoliath
                15.08.25 17:38:17

                Ну, а СССР «скидывать долги» было некуда,только «внутрь себя», результат уже прекрасно известен

                Какие долги?

                Скажем так — мнение о том, что «экономика СССР была нежизнеспособна» для меня вовсе не является бесспорным. Плановая экономика плохо работает при недостаточной информатизации. В те времена информатизация, очевидно, была недостаточна. Но СССР по сути был корпорацией масштаба государства, а мы знаем, что в корпорациях самых рыночных стран планирование прекрасно работает.

                Так что и советская плановая экономика на теперешнем уровне информатизации была бы намного эффективнее.

                Но даже и без этого — результаты ведь были выдающимися, если вдуматься.

        rvk
          15.08.25 17:28:29

          Москвич не бизнес-проект. Это прежде всего забота о людях, оставшихся без работы, и единственная возможность спаси производство. Никаких альтернатив на тот момент не было. План локализации открыт, прописан, и выполняется пока по графику. Негатив вокруг Москвича создан искусственно, и не надо на него вестись.

        rvk
          15.08.25 17:30:22

          В советские времена что ли? Так условия были другие. Не было бизнесменов, поэтому делали то, что нужно стране.

          Нет. Мы это проходили с локализацией других производств. От Рено (там же на том же заводе) до Haval и множества других производств, где была довольно глубокая локализация до 2022 года, и даже производство двигателей развивалось. Так что нет никаких оснований считать что на этот раз будет иначе.

      vajo
        15.08.25 06:18:04

        «Москва не сразу строилась"

        Вот только мы эту мантру слышим уже 30 лет. В итоге, у нас так ничего нет своего. Приводим в пример Китай, что он также начинал с простой сборки, но сейчас он делает уже всё сам, в отличии от нас.

        «Мы это многократно уже проходили ранее"

        Когда это было и какие машины мы делаем сами (Т90 не предлагать     )? Здесь, в новостях, мы только видим, что начали собирать очередного китайца. УАЗовская «буханка», возможно, делается по большей части из отечественных комплектующих, но это еще советская машина, а не современная.

        «активно локализуется в России. Уже освоены сварка и окраска кузова, и локализация продолжает расти"

        Какая же это локализация? Приехали машинокомплекты и их просто соединили и покрасили.

        Badassgoliath
          15.08.25 06:30:26

          Вот только мы эту мантру слышим уже 30 лет.

          Выращено целое поколение частников, которые искренне не понимают, зачем делать что-то самим. Ведь прибыль будет и в том случае, если просто купить за бугром, а тут перепродать. Эдакие «челноки», только масштабы побольше. Психология та же — торговцы джинсами на базаре. Так что если какие-то поставки прекращаются, эти убер-челноки в первую очередь кидаются искать других поставщиков, а вовсе не вкладываются в создание своего производства. Это причина моих постоянных претензий к некоторым местным новостям. Как к той фирме, которая собирает генераторы из импорта, например, и гордится этим, видимо полагая, что галочки проставлены, производство своё, чего вам ещё надо?

          Требуется смена этого поколения и поколения их детишек, чтобы что-то изменилось.

          Василий74
            15.08.25 06:45:32

            Это поколение сменяться не собирается и все их детишки уже тоже во власти, так что…

            Русич
              15.08.25 10:28:02

              Проблема не в этом. Элиты были, есть и будут, а любые родители инстинктивно заботятся о будущем потомства — это природа, это сильнее нас. Чехарда элит тоже не идет на пользу ни одному государству (огромные ресурсы начинают тратиться на внутриэлитную борьбу. Хорошие результаты выдает лишь внутриэлитный консенсус. Но тогда деградирует естественный отбор и… Именно поэтому развитие идет по спирали/синусоиде). Задача лишь в том, чтобы наследники качественно/профессионально и с учётом интересов государства, являющегося гарантом их благосостояния, выполняли полученные посредством родительской протекции функции. А вот здесь уже не всегда ровно…

              Лично мне, как обывателю, интереснее чтобы сын депутата построил дешевле и качественнее дорогу, чем сын кухарки (не в обиду никому, я уважаю любой созидательный труд, просто вырвано из одной крылатой фразы) дорого и плохо, возможно в силу недополученного образования. Но мир так устроен, человек так устроен, поэтому идеальные идейные варианты нереализуемы и жить приходится с доступным, просто нужно научиться хотя бы этим пользоваться грамотно.

              При позднем социализме, когда естественный отбор революционного и военного времени стал забываться, происходить стало то же самое, только элиты были партийные, а не капиталистические — меняется только шильдик.

              Демократия/сменяемость власти приводит к тому, что горизонт планирования опускается до избирательного срока…

              Badassgoliath
                15.08.25 11:01:16

                Наследники перенимают опыт родителей, но они не являются точными копиями родителей, изменения всё равно происходят.

          exVHM.ru
            15.08.25 09:03:50

            Бизнес и шагу не сделает если это не выгодно.

            Вы готовы работать себе в убыток?

            А вот уж почему не выгодно делать, но выгодно привозить и шильдики переклеивать — спросите господ из МинПромТорга…

            Алексей Растригин
              15.08.25 09:33:00

              чо сразу МПТ то?

              Известная мне от участника история с локализацией компрессоров для автомобильных холодильных установок: все знаем, все умеем, все технологии и оборудование в наличии, НО экономическая эффективность наступает только при объеме 50 тыс./год для каждого типоразмера корпуса. У РФ такой внутренний и экспортный рынки есть?

              #1304681
              exVHM.ru
                15.08.25 17:13:23

                чо сразу МПТ то?

                Согласен — не хватает еще следственного комитета, прокуратуры.

                Я жалуюсь на МПТ потому что очень много сталкиваюсь с ними по роду деятельности. Реально перспективным и нуждающимся помощи — нет, а мутным, но со связями — всегда пожалуйста…

                НО экономическая эффективность наступает только при объеме 50 тыс./год
                - правильно. Но если не начинать (ПО-НАСТОЯЩЕМУ) — ничего и не получится. Китай с чего-то начинал… Поэтому жесткая борьба с коррупцией, поддержка реального производства, роботизация и дешевая электроэнергия — есть ключ к успеху

                Алексей Растригин
                  15.08.25 17:54:32

                  Китай начинал с инвестиций США (а потом ЕС), и о рынках сбыта забот не было

                  У РФ нет и никогда не будет первого, и есть и всегда будут вторые

                  #1304727
                  exVHM.ru
                    15.08.25 18:18:23

                    конкретно по вашему предыдущем примеру. 50тыс компрессоров в год — это мало. Более того- о чем вы говорите — прошлый век.

                    Тренд и будущее — герметичные спиральные горизонтальные компрессоры с приводом от электросети автомобиля (да — это сильно удобно для электромобилей, но и для ДВС не хуже ременноприводных с их вечными утечками). И ктайцы уже начали в этом направлении…

                    И такие тренды надо аккуратно анализировать, отслеживать и ловить.

                    У РФ нет и никогда не будет первого, и есть и всегда будут вторые
                    - и что? накрываемся простыней и ползем в сторону кладбища?

        rvk
          15.08.25 17:33:16

          Вы находитесь на сайте, на котором тысячи примеров того что это не так. У нас много всего своего. Да и Китай не делает всё сам.

      Русич
        15.08.25 09:54:07

        Потом Opel, Ford, BMW и прочие ушли и??? И начали собирать китайцев…

        Но с теорией полностью согласен, сам считаю так же, но в автопроме почему-то не работает…Загадка

        Есть интервью сибирского предпринимателя, сейчас у него довольно крупное производство.

        Путь: торговали сельхозтехникой американской, потом договорились с американцами, что будут у нас делать крупногабаритные невысокотехнологичные детали типа бункеров и т. п. чтобы сэкономить на дорогой транспортировке… сейчас уже самостоятельно производят полностью изделия под своим брендом…

        #1304687
  sanfox
    15.08.25 08:08:46

    Автомобили Студебекер, на которых была построена большая часть Катюш, приходили в СССР по Лэнд-лизу. Но при перевозке они ехали не в морских контейнерах как при ввозе авто с Японии, например и не стоя на палубе, как в некоторых фильмах. Они были на заводе упакованы в ящики, причем не каждая отдельная машина, а группой по несколько. В этом ящике рамы, в этом ящике кабины, в этом ящике мосты. Все это в месте собиралось на заводе в Нижнем Новгороде в автомобиль. По сути та же отверточная сборка. Где надо была локализация. Только никто не прыгал и не считал ее. Все эти автомобили считались купленным в США. Форд свои автомобили в тридцатые годы продавал диллерам тоже в полусбранном виде, и они все равно оставались Фордами. Проблема с производством продукции высокого передела в России кроется не отсутствии компетенций у местных предприятий, а просто в том, что это невыгодно с точки срения бизнеса без субсидий со стороны государства. Это не проблема автомобильной отрасли. Те же транспортные вертолеты МИ-26 выгоднее восстанавливать из списанных, чем покупать новый, что и делают авиаперевозчики. Что мы наблюдаем в сфере авто? То же самое — куча автосервисов восстанавливают старые автомобили, иногда практически из металлолома и отдают их в эксплуатацию довольным владельцам. Это хорошо работает, как с небогатыми частниками, так и с коммерческим транспортом. Почему? Все просто — это выгодно, во многих случаях единственный возможный вариант! Только бизнес, ничего личного!    

    Badassgoliath
      15.08.25 10:59:30

      Только бизнес, ничего личного!

      Именно. Такой образ мыслей — это игра по западным правилам и на их столе, где у них и козыри в рукавах. Поэтому бизнес должен быть из этой логики исключён.

  Великоросс
    15.08.25 09:47:22

    Да тупо нет у людей денег, чтобы покупать такое по цене три ляма и более.

    Поэтому и наблюдается картина распределения партий этих машин по госорганизациям.

  Алексей Зотов
    15.08.25 15:01:49

    … «На втором месте тоже отечественный"

    Вернее было-бы сказать — такой же «отечественный"!

    rvk
      15.08.25 21:12:39

      Ну да, Жигули тогда тоже не отечественный. Fiat 124

      #1304731
      Андрей Языков
        16.08.25 00:02:47

        Только первая модель и то — с полной локализацией.

        #1304736
        rvk
          16.08.25 01:11:28

          Ну во-первых нет. Долгое время запчасти привозили из Италии, локализация, естественно, была поэтапной. Да и потом многое закупалось заграницей, например в Югославии.

          Во-вторых, чем принципиально 2103 отличалась от 2101? Это был по сути фейслифтинг.

          #1304737