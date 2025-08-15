«Москвич» стал самым продаваемым электромобилем в России. На втором месте тоже отечественный

© m.autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2025 года в России было продано 249 новых электрических кроссоверов «Москвич 3е». Этот впечатляющий результат сделал модель лидером продаж среди новых электромобилей на российском рынке за месяц!

На втором месте оказался седан Evolute i-PRO, тоже отечественная модель, которая в июле разошлась тиражом в 183 экземпляра. В июне он возглавлял рейтинг продаж новых электромобилей, а теперь уступил лидерство «Москвичу 3е». Таким образом, второй месяц подряд самой продаваемой моделью среди электрокаров в стране становится российский автомобиль!

«Москвич 3е» был создан на базе кроссовера Sehol X4 (JAC JS4) китайской компании JAC Motors, но активно локализуется в России. Уже освоены сварка и окраска кузова, и локализация продолжает расти.

И это ещё не всё: как уже ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в июле 2025 года в России было реализовано 1 257 новых электромобилей — рекордный показатель месяца в текущем году! Более того, июль стал первым месяцем за последние 13 месяцев, когда продажи электрокаров показали рост.