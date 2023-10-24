Группа ПОЛИПЛАСТИК запустила производство труб диаметром 1200 мм в Приморском крае

На финальный этап выходит реализация мероприятий в рамках строительства первой очереди «Приморского завода полимерных труб» (ПЗПТ). Смонтирована и начала работу линия по производству гладких труб диаметром до 1200 мм. Помимо этого, на приморской производственной площадке Группы ПОЛИПЛАСТИК оборудован склад хранения готовой продукции. В целях обеспечения доступности всего ассортимента продукции для дальневосточных строителей на нем размещается трубная продукция «Хабаровского трубного завода» из номенклатурного ряда, который пока не производится на приморском заводе.

Производство труб на ПЗПТ © www.polyplastic.ru

К созданию нового завода в Приморском крае Группа ПОЛИПЛАСТИК приступила в 2023 году. В сжатые сроки на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» реализуются мероприятия в рамках строительства первой очереди ПЗПТ. Развитие производственной инфраструктуры предприятия продолжается.

«До конца этого года все мероприятия в рамках первой очереди строительства завода будут завершены. На четырех линиях будут производиться трубы диаметром от 20 до 1200 мм. Общий объем выпуска на начальном этапе составит более 7 000 тонн в год», — сообщил генеральный директор «Приморского завода полимерных труб» Ярослав Живикин.

По словам операционного директора Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилла Трусова, за два этапа в проект создания «Приморского завода полимерных труб» будет вложено 1,5 миллиарда рублей. Важными аргументами в пользу создания дополнительных производственных мощностей в ДФО стали меры поддержки для резидентов ТОР, а также повышение интереса государства к инфраструктурному развитию региона, которое обусловливает высокий спрос на полимерные трубопроводные системы.

Полимерные трубы на ПЗПТ © www.polyplastic.ru

В дальнейшем линейку полимерных труб различных марок на «Приморском заводе полимерных труб» дополнят колодцы, емкости, КНС, ЛОС и фитинги. После реализации второй очереди территория завода составит около 10 га, будет создано более 180 новых рабочих мест. Ожидается, что плановый объем выпуска полимерной трубной продукции к 2027 году составит 24 000 тонн в год.

Предприятие размещено в первом в Приморском крае частном промышленном парке, который создает резидент ТОР «Приморье» — ООО «Индустриальный парк «Приморье».

Приморский завод полимерных труб © www.polyplastic.ru

Как рассказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий, при поддержке режима ТОР на Дальнем Востоке создается масштабная производственная цепочка, состоящая из производителей полимеров в Амурской области и предприятий, выпускающих из этого сырья уже готовую востребованную на строительном рынке всего Дальнего Востока продукцию в Хабаровском и Приморском краях.

Дальневосточный федеральный округ — важная точка роста для Группы ПОЛИПЛАСТИК. Развитие здесь дополнительных мощностей крайне актуально с учетом реализации масштабных инфраструктурных проектов. Растущий спрос региона на полимерные трубопроводные системы для реализации программ газификации и модернизации коммунальной инфраструктуры будет полностью обеспечен высококачественной продукцией с минимальными временными и логистическими затратами.