Группа ПОЛИПЛАСТИК запустила производство труб диаметром 1200 мм в Приморском крае
На финальный этап выходит реализация мероприятий в рамках строительства первой очереди «Приморского завода полимерных труб» (ПЗПТ). Смонтирована и начала работу линия по производству гладких труб диаметром до 1200 мм. Помимо этого, на приморской производственной площадке Группы ПОЛИПЛАСТИК оборудован склад хранения готовой продукции. В целях обеспечения доступности всего ассортимента продукции для дальневосточных строителей на нем размещается трубная продукция «Хабаровского трубного завода» из номенклатурного ряда, который пока не производится на приморском заводе.
К созданию нового завода в Приморском крае Группа ПОЛИПЛАСТИК приступила в 2023 году. В сжатые сроки на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» реализуются мероприятия в рамках строительства первой очереди ПЗПТ. Развитие производственной инфраструктуры предприятия продолжается.
«До конца этого года все мероприятия в рамках первой очереди строительства завода будут завершены. На четырех линиях будут производиться трубы диаметром от 20 до 1200 мм. Общий объем выпуска на начальном этапе составит более 7 000 тонн в год», — сообщил генеральный директор «Приморского завода полимерных труб» Ярослав Живикин.
По словам операционного директора Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилла Трусова, за два этапа в проект создания «Приморского завода полимерных труб» будет вложено 1,5 миллиарда рублей. Важными аргументами в пользу создания дополнительных производственных мощностей в ДФО стали меры поддержки для резидентов ТОР, а также повышение интереса государства к инфраструктурному развитию региона, которое обусловливает высокий спрос на полимерные трубопроводные системы.
Полимерные трубы на ПЗПТ © www.polyplastic.ru
В дальнейшем линейку полимерных труб различных марок на «Приморском заводе полимерных труб» дополнят колодцы, емкости, КНС, ЛОС и фитинги. После реализации второй очереди территория завода составит около 10 га, будет создано более 180 новых рабочих мест. Ожидается, что плановый объем выпуска полимерной трубной продукции к 2027 году составит 24 000 тонн в год.
Предприятие размещено в первом в Приморском крае частном промышленном парке, который создает резидент ТОР «Приморье» — ООО «Индустриальный парк «Приморье».
Приморский завод полимерных труб © www.polyplastic.ru
Как рассказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий, при поддержке режима ТОР на Дальнем Востоке создается масштабная производственная цепочка, состоящая из производителей полимеров в Амурской области и предприятий, выпускающих из этого сырья уже готовую востребованную на строительном рынке всего Дальнего Востока продукцию в Хабаровском и Приморском краях.
Дальневосточный федеральный округ — важная точка роста для Группы ПОЛИПЛАСТИК. Развитие здесь дополнительных мощностей крайне актуально с учетом реализации масштабных инфраструктурных проектов. Растущий спрос региона на полимерные трубопроводные системы для реализации программ газификации и модернизации коммунальной инфраструктуры будет полностью обеспечен высококачественной продукцией с минимальными временными и логистическими затратами.
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