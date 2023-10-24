Модернизация Северской ТЭЦ

В Северский филиал АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») по железной дороге прибыл шестидесятитонный барабан нового котлоагрегата.

© www.rusatom-utilities.ru

Длина и ширина агрегата, произведенного Барнаульским котельным заводом, — 13 на 2 метра. Он заменит старое оборудование котлоагрегата, демонтированное в ходе модернизации Северской ТЭЦ.

С 2020 года РИР реализует комплексный проект техперевооружения станции общим объемом почти 9 млрд рублей. Это один из крупнейших инвестпроектов региона. Модернизация станции включает реконструкцию 10 котлоагрегатов второй очереди и установку двух новых паровых турбин, вспомогательного оборудования, современной системы очистки дымовых газов. Все новое оборудование отечественного производства. В результате повысится экологичность, надежность и эффективность работы ТЭЦ. Изменения почувствуют прежде всего более 100 тыс. жителей Северска, где ТЭЦ является основным теплоисточником. Проект планируется завершить к 2026 году.

Барабан котла — важный элемент технологического процесса. В него поступает пароводяная смесь, происходит сепарация (разделение) пара и воды. Затем очищенный пар в пароперегревателе нагревается до температуры 540-560 градусов и поступает по паропроводам на турбины, а вода уходит в коллекторы и вновь включается в образование пара.

В настоящее время на станции демонтированы две ячейки старых турбин и сами турбины, старая ячейка котлоагрегата № 13. На этом месте сегодня идет возведение нового котла, сдать в эксплуатацию который планируется в 2024 году. Рядом демонтируется котлоагрегат № 12. Начата частичная реконструкция восьми котлоагрегатов второй очереди, подразумевающая установку современной системы пылепитания.

Первое крупногабаритное оборудование — два турбогенератора российского производства — поступило на станцию в прошлом году. Прибытие самих турбоагрегатов ожидается до конца этого года. Также с конца прошлого года на станцию поступает оборудование систем автоматизации.

Справка: Северская ТЭЦ — один из крупнейших энергообъектов в Томской области, расположена рядом с Сибирским химическим комбинатом. ТЭЦ была введена поэтапно в 1953-1961 годах. Производит тепло- и электроэнергию для нужд комбината и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 399 МВт, тепловая — 1610, 8 Гкал/ч.

© www.rusatom-utilities.ru