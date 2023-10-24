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Производство

Габриэль-Хеми-Рус-2″ успешно протестировала добавки для мраморного эффекта

 © plastinfo.ru

Компания «Габриэль-Хеми-Рус-2» (г. Москва) совместно с «Джи Эм Трейдинг» (г. Москва) успешно протестировала красители полипропилена российского производства в косметической упаковке для создания мраморного эффекта.

«Выгодное визуальное решение дарит индивидуальность каждому изделию, а благодаря контролируемости технологии красителя общая масса партии смотрится гармонично и притягательно. С маркетинговой точки зрения это вывод конечного изделия на качественно новый, премиальный уровень! Серия MARBLE открывает широкий простор для творчества: соединения цветов бренда, фантазия на тему времен года, оттенков дерева и драгоценных камней. С технической стороны: прозрачные и глухие (непрозрачные) основы, разводы одного или нескольких цветов, добавление сияющих перламутров — все это стало реальным», — отмечают в «Габриэль-Хеми-Рус-2».

Bringing life to plastics! (Вдыхая жизнь в пластик!)

История мраморных красителей начинается в головной компании Gabriel-Chemie (Австрия) и получает новое дыхание на российской производственной площадке «Габриэль-Хеми-Рус-2», оснащенной собственной лабораторией и штатом колористов с большим опытом работы в сфере окрашивания косметической упаковки. Высокие стандарты компании обеспечивают лидирующие позиции в работе с брендами и производителями упаковки.
Источник: https://plastinfo.ru/information/news/52267_23.10.2023/

пластик, Москва, красители
  • 5
    Nelton Nelton
    24.10.2318:05:39

    Ну вот и малотоннажная химия стала подтягиваться, всякие там красители, добавки, присадки и прочие катализаторы.

    Отредактировано: Nelton~18:06 24.10.23
    #1270525
    • Нет аватара termometrix
      25.10.2309:22:21

      Ну вот и малотоннажная химия стала подтягиваться, всякие там красители, добавки, присадки и прочие катализаторы.

      Очень важное направление.

      #1270545
      • Нет аватара Serguei
        27.10.2321:49:59

        Да, согласен! У нас как-то исторически было отставание в плане придания изящества нашей продукции.

        #1270707
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