Габриэль-Хеми-Рус-2″ успешно протестировала добавки для мраморного эффекта

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Компания «Габриэль-Хеми-Рус-2 » (г. Москва) совместно с «Джи Эм Трейдинг » (г. Москва) успешно протестировала красители полипропилена российского производства в косметической упаковке для создания мраморного эффекта.

«Выгодное визуальное решение дарит индивидуальность каждому изделию, а благодаря контролируемости технологии красителя общая масса партии смотрится гармонично и притягательно. С маркетинговой точки зрения это вывод конечного изделия на качественно новый, премиальный уровень! Серия MARBLE открывает широкий простор для творчества: соединения цветов бренда, фантазия на тему времен года, оттенков дерева и драгоценных камней. С технической стороны: прозрачные и глухие (непрозрачные) основы, разводы одного или нескольких цветов, добавление сияющих перламутров — все это стало реальным», — отмечают в «Габриэль-Хеми-Рус-2».

Bringing life to plastics! (Вдыхая жизнь в пластик!)

История мраморных красителей начинается в головной компании Gabriel-Chemie (Австрия) и получает новое дыхание на российской производственной площадке «Габриэль-Хеми-Рус-2», оснащенной собственной лабораторией и штатом колористов с большим опытом работы в сфере окрашивания косметической упаковки. Высокие стандарты компании обеспечивают лидирующие позиции в работе с брендами и производителями упаковки.