Производство новых источников питания запустили в подмосковном Сергиевом Посаде

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Производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения «Трион» запустил опытный участок в Сергиевом Посаде. Продукция разработана с использованием отечественных цифровых микросхем.

Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей.

«Запуск опытного участка стал одним из этапов по модернизации производства. Там будут производить элементы системы управления освещением, источники аварийного питания и светодиодные модули», — сообщила в Министерстве инвестиций Московской области.

Полностью проект заработает в Подмосковье в течение пяти лет. Предприятие будет не только разрабатывать образцы, но и оперативно выпускать опытные партии, включая мелкосерийные.

«Уникальность продуктов нашей компании заключается в универсальности их применения. При этом они не уступают по качеству аналогичным изделиям зарубежных производителей и способны полноценно заместить их на отечественном рынке», — отметила управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.

Компания «Трион» разрабатывает и производит в Подмосковье модули и источники питания для светодиодных светильников широкого спектра применения — от простых светильников, которые используются в офисах до тех, которые применяют для освещения школ, больниц, а также промышленных и инфраструктурных объектов, требующих повышенной надежности. В том числе приборы, предназначенные для работы в экстремальных климатических условиях.

Содействие в поиске площадки для размещения предприятия оказала Корпорация развития Московской области.