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Своими глазами

Снести нельзя восстанавливать: что будет с заводами в Мариуполе?

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Возможно я первый репортер, кто побывал здесь. Но даже если и не первый, после освобождения Мариуполя многие мои коллеги хотели показать разрушения, эти неприступные бетонные цеха, лабиринты переходов. Они хотели показать горе людей и героизм освободителей. Заводы были лишь декорацией. Что тут производили? Кто тут работал? Что станет с ними потом? Эти вопросы тогда были не важны.

Но пришло, наконец, время и для таких вопросов. И я точно первый репортер, кто посетил Азовэлектросталь и Азовмаш не для того, чтобы рассказать вам о войне, а для того, чтобы рассказать вам о мирном будущем этих заводов.

Конечно, Азовсталь — последний оплот обороны остатков нацбатов, это вопрос отдельный. И не только потому, что разрушения там куда как более масштабные, но и по другим причинам. Не буду углубляться в эту тему, только лишь выскажу свое мнение — процесс возрождения Азовстали будет больше похож на строительство нового, чем на восстановление старого.

АзовстальАзовсталь © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Но в Мариуполе есть немало других промышленных гигантов. Эти заводы тоже порядочно пострадали, но все же не так сильно как Азовсталь.

Азовэлектросталь — сталелитейный завод, который специализируется на производстве крупного, среднего и мелкого стального вагонного литья из конструкционной нелегированной стали и низколегированных сталей. Сегодня это отдельный завод, но работающий в тесной кооперации с другим мариупольским гигантом — заводом Азовмаш.

Азовмаш — некогда крупнейший машиностроительный завод Украины. Он специализируется на производстве железнодорожных вагонов, металлургического оборудования, горного оборудования, специальных машин. Участвовал завод и в производстве военной продукции, в частности бронетехники. Детали корпусов украинских БТР и сейчас все еще находятся в цехах завода.

На рабочем столе тяжелого станка лежат боковины украинских БТР. Как лежали 23 февраля 2022 года, так на том же месте и сейчас лежатНа рабочем столе тяжелого станка лежат боковины украинских БТР. Как лежали 23 февраля 2022 года, так на том же месте и сейчас лежат © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Детали для БТРДетали для БТР © Роман Ковригин/Сделано у нас

Оба завода очень сильно пострадали во время боевых действий. Повреждены стены цехов, кровля, оборудование, некоторые цеха разрушены практически полностью.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Американский Willys. Придавило стеной, так до сих пор тут и лежитАмериканский Willys. Придавило стеной, так до сих пор тут и лежит © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Но несмотря на серьезные разрушения, уже через несколько месяцев здесь планируют возобновить производство. Удивлены? Я тоже.

Знаете, я действительно горжусь, что я видел это! Уже только ради того сюда стоило приехать, чтобы лично увидеть этот великий трудовой подвиг мариупольцев.

О чем-то подобном я слышал в рассказах про трудовую доблесть советского народа, когда наши отцы и деды запускали свои заводы в эвакуации, зачастую в чистом поле, под открытым небом. Потом они же героически восстанавливали разрушенные фашистами заводы. Когда на фронтах еще грохотала война, а Красная Армия била врага, в то же время в освобожденных городах, в еще полуразрушенных цехах, казалось бы навсегда потерянных заводов, уже гудели станки и горящими брызгами разливалась сталь.

Я думал, что теперь так не бывает. Я думал разрушенные заводы Мариуполя будут восстанавливать пришлые строители: вырастет лес кранов вокруг разрушенных цехов, старые станки сдадут в металлолом, завезут новое оборудование, рабочие, кого найдут, выйдут в уже отремонтированные или заново построенные цеха. Что нет сейчас места трудовому подвигу. Не то время.

Но в Мариуполе я словно попал в то самое время великих свершений, когда героизм народа — это не пафосные слова, а повседневная реальность. Когда воодушевленная победами страна, в едином порыве, с песней на устах, с радостью в груди, принялась восстанавливать разрушенное. Так и сейчас в Мариуполе руками и лопатами, со смехом и шутками, люди восстанавливают свои собственные заводы. Сами!

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Кто-то разбирает завалы и выносит мусор. Другие занимаются ремонтом и восстановлением оборудования. Многое еще можно восстановить. Проводят инвентаризацию, бережно сохраняя ту продукцию, которую не успели доделать. Ничего не разворовали, ничего не сдали на металлолом, заводы запустят, и они начнут производство ровно с той самой минуты 23 февраля 2022 года, на которой они остановились.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Теперь ему надо лишь табличку заменить, и можно передать в РЖДТеперь ему надо лишь табличку заменить, и можно передать в РЖД © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

В этих формах застывшее литьё. Завод запустят, и они отправятся на грохот, потом в дробемёт, закалку и на мехобработкуВ этих формах застывшее литьё. Завод запустят, и они отправятся на грохот, потом в дробемёт, закалку и на мехобработку © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Везде продукция в разной степени готовности. Её аккуратно собрали, разложили и обязательно доделаютВезде продукция в разной степени готовности. Её аккуратно собрали, разложили и обязательно доделают © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Я специально несколько раз спрашивал у руководителей заводов — есть ли те, кто не хочет возвращаться на завод по идейным соображениям? Кто уехал, или просто не принял новую реальность. Никто! Нет таких! И всех ждут обратно. Чтобы никого не потерять, составлены списки, со всеми связались, всех нашли, и все готовы вернутся на родные заводы. А многие уже трудятся.

И многое уже сделано. На Азовэлектростали уже восстановили две печи, и когда подадут электричество, можно хоть завтра начать плавку.

Эта печь восстановлена. Когда дадут электричество, можно начинать плавкуЭта печь восстановлена. Когда дадут электричество, можно начинать плавку © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

На Азовмаше идет восстановление станков, они стоят сверкая новой краской. К счастью, многое оборудование не пострадало, или пострадало незначительно.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Но некоторое оборудование сильно повреждено. Например, вот этот станок плазменной резки — это редкий пример закупленного в украинский период нового оборудования, на него упала крыша, уничтожив полностью.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

И всё же работы еще очень много. Да, первую продукцию обещают выпустить уже через несколько месяцев: заработают отдельные участки, цеха, линии. Но на полное восстановление заводов потребуется несколько лет.

Два огромных станка Skoda, работали в паре, обрабатывают вдвоем одну детальДва огромных станка Skoda, работали в паре, обрабатывают вдвоем одну деталь © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Японский станок из советских времен. С виду не пострадал. Еще послужит!Японский станок из советских времен. С виду не пострадал. Еще послужит! © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Дробеметная установка на Азовэлектростали, тоже свиду в хорошем состоянии, но пока нет электричества не проверитьДробеметная установка на Азовэлектростали, тоже свиду в хорошем состоянии, но пока нет электричества не проверить © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Что-то своими силами восстановить не получится — чтобы залатать крыши, восстановить стены, вернуть остекление, нужны все же профессиональные строители и специальная техника. Хотя, мне кажется, мариупольцы так соскучились по работе, что готовы начать производство даже с дырами в крыше и стенах. Не удивлюсь, если порой так и будет.

И давайте будем справедливы, конечно, без чуткой организации и руководства одного героизма рабочих было бы недостаточно. Людям надо кормить свои семьи, поэтому, несмотря на то, что завод не работает, им нужно платить зарплаты. Поэтому, все что тут происходит — это результат системной и слаженной работы всех причастных ветвей и ведомств, чиновников и управленцев, на всех уровнях — федеральных, региональных, городских, организовавших работу по восстановлению промышленности Мариуполя.

И там, на всех этих уровнях, совершенно четко знают, где ставить недостающую запятую в заголовке этой статьи.

Немного пророческая надпись в одном из цехов. Написана до начала СВО. Никто не стер до сих пор.Немного пророческая надпись в одном из цехов. Написана до начала СВО. Никто не стер до сих пор. © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

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  • rvk
  • 14
мариуполь, азовсталь, азовэлектросталь, азовмаш
  • Нет аватара Neta
    26.10.2303:19:29

    Репортаж — супер! Спасибо, Роман. Очень обнадеживающе.

    #1270585
    • Великоросс Великоросс
      26.10.2308:24:40

      Соглашусь, отличный репортаж, правда фоток бы побольше и видео. Но и на этом большое спасибо!

      Не буду углубляться в эту тему, только лишь выскажу свое мнение — процесс возрождения Азовстали будет больше похож на строительство нового, чем на восстановление старого.

      Вроде-как была информация, что его восстанавливать не будут, а снесут, на его месте построят технопарк.

      #1270587
      • Нет аватара Александр У.
        26.10.2309:15:44

        Это не продуманное решение — заводы это стержень города. Если их ликвидировать, то куда девать население? Ведь завод по цепочке дает финансирование десяткам других предприятий смежникам и предприятиям обслуживающего сектора. Понятно, что помочь восстановить какое то производство и выйти хотя бы на самоокупаемость и занятость население — это гораздо большее СОЦИАЛЬНОЕ благо, чем любой парк памяти. И что делать специалистам, которые тут работали поколениями? К тому же заводы это большие потребители электроэнергии и ресурсов — АЭС нужно загружать нагрузкой будет… А также в Мариуполе делали 40 сортаментов стали и сплавов, очень нужных в народном хозяйстве, которых больше нигде не делали на всем постсоветском пространстве.

        Конечно, бездумно всё восстанавливать не будут, всё требуется считать — что выгоднее восстановить, а что снести и построить на этом месте, что-то новое.

        Заводы выгодны населению России, а не выгодны они лишь конкурентам — и в Европе и в России. При очередном повышении на металл -вспомните про эти заводы.

        #1270593
        • Нет аватара termometrix
          26.10.2312:08:47

          Я разделяю Ваше мнение: металлургический завод создает рабочие места по всей производственной цепочке, что имеет огромный мультипликативный эффект для местной экономики и народного хозяйства в целом.Специалисты должны оценить, какие цеха и части завода следует восстановить, а какие использовать для новых инновационных производств,в том числе для производств, сопутствующих металлургии.

          #1270606
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          26.10.2312:16:04

          парк памяти

          Не парк памяти, а технопарк.

          Принципиально разные вещи.

          #1270607
          • Нет аватара Александр У.
            26.10.2313:16:38

            Что такое ТЕХНОПАРК?

            Технопарк — это территориальная, научная, технологическая и техническая база для реализации инновационных проектов. Технопарк — имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, охрана.

            Фактически это площадка для стартапов при университете. Где молодые люди под присмотром грандов от науки и производства пробуют свои силы в изобретательстве.

            На ЧЬИ ДЕНЬГИ?

            А что нужно близь лежащим территориям после войны — это работа для большинства населения с возрастом далеко за средний — остальное население либо призвали, либо выехало в другие территории. А также восстановление жилья и инфраструктуры — а это потребность в металле, в прокате, в листовом металле. Второе это восстановление Ж.Д.- инфраструктуры — вагоны, рельсы, и прочие материалы для восстановления — в том числе арматура для железо бетонных изделий.

            Заводы нужны для восстановления народного хозяйства и для обеспечения народа работой. А также для обеспечения финансирования территорий от налогов с данных предприятий.

            И не забываем, что металлолома будет много. Его конечно с удовольствием купят и на вывоз, но лучше перерабатывать на месте.

            Поэтому выбор — ТЕХНОПАРК или восстановление ЗАВОДОВ, я думаю очевиден. Если конечно враги народа не пролоббируют другое и наплюют на народ ради своих целей и гонораров.

            Отредактировано: Александр У.~13:18 26.10.23
            #1270612
            • Сергей Котенко Сергей Котенко
              26.10.2313:47:44

              Не ищите врагов народа где их нет    

              Идея технопарка в Мариуполе, которая выдвигалась в прошлом году в Правительстве ДНР, подразумевала строительства ряда сравнительно небольших производств на территории «Азовстали». Она обосновывалась в основном двумя причинами:

              1. Гигантскими разрушениями завода.

              2. Расположением огромного завода с уже устаревшими технологиями на берегу Азовского моря. В том числе фактическим отсутствием ливневой канализации на «Азовстали». Это приводило к тому, что миллионы кубометров неочищенных промливневых стоков стекали в море.

              В этом году о технопарке уже не слышал.

              А восстановление завода идёт полным ходом. Надеюсь, теперь с соблюдением экологических норм.

              #1270616
              • Нет аватара Александр У.
                27.10.2318:39:34

                Дискуссия очень активная на эту тему идёт, но только сегодня опять прошла информация -«АЗОВСТАЛЬ» восстанавливать дороже, чем снести и построить абсолютно новый и современный завод. Так как в него почти ничего не вкладывали последние 30 лет.

                Ну и, я так понимаю, пока боевые действия не закончатся — этот вопрос будет в подвешенном состоянии. Там многое будет зависеть от позиции местных властей… Там ведь был комбинат — несколько заводов объединённых в одно целое, может что-то и можно восстановить небольшими вложениями и силами … Думаю там усиленно этот вопрос прорабатывают. Всё не просто там — даже в мирное время было бы не просто это вопрос решить, а сейчас и подавно.

                #1270701
      • Felix056 Felix056
        27.10.2315:40:23

        Я тоже слышал про это   

        #1270693
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    26.10.2319:11:28

    А вопрос с собственником решён? Не думаю. Я, например, ничего не слышал о национализации. Восстанавливать за счет России, чтобы Ахметов, спонсировавший нацистов, азовцев в частности, получал барыши?

    Потом, металлургам России конкуренты не нужны, не забывайте про это.

    Пусть будет город-курорт. Лучше какое-нибудь иное производство организовать.

    #1270638
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      26.10.2319:48:15

      Восстанавливать за счет России, чтобы Ахметов, спонсировавший нацистов, азовцев в частности, получал барыши?

      Ахметова здесь не будет. Игры с украинскими олигархами закончены.

      А вот проблема реализации выпуска металлургической продукции к сожалению существует.

      Российская металлургия и до 2022 года была самодостаточной отраслью промышленности, удовлетворяла не только внутренние нужды, но и поставляла изрядные объёмы на экспорт.

      Проблема пожалуй только в выпуске нержавейки.

      Сейчас добавились заводы ДНТ и ЛНР. Стало сложнее.

      Но там живут такие же люди, как и мы. Доказавшие кровью своё равноправие с гражданами остальной России.

      Решено восстанавливать все металлургические заводы.

      #1270640
    • rvk rvk
      27.10.2302:13:29

      Да, вопрос с собственником решен. Заводы национализированы.

      #1270645
    • Нет аватара termometrix
      27.10.2308:38:09

      Пусть будет город-курорт.

      Пусть будет город-курорт,никто не против.Экологические,современные металлургические производства не препятствуют развитию туристической отрасли города и района,в том числе сохранение чистой природы.

      Вместе с промышленностью Мариуполь может стать курортным городом.

      Отредактировано: termometrix~19:37 27.10.23
      #1270652
      • rvk rvk
        27.10.2314:10:18

        Именно так. Об этом говорили с мэром и министром промышленности ДНР. Будет и металлургия сохранена и город-курорт будет.

        #1270688
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