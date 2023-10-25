Снести нельзя восстанавливать: что будет с заводами в Мариуполе?

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Возможно я первый репортер, кто побывал здесь. Но даже если и не первый, после освобождения Мариуполя многие мои коллеги хотели показать разрушения, эти неприступные бетонные цеха, лабиринты переходов. Они хотели показать горе людей и героизм освободителей. Заводы были лишь декорацией. Что тут производили? Кто тут работал? Что станет с ними потом? Эти вопросы тогда были не важны.

Но пришло, наконец, время и для таких вопросов. И я точно первый репортер, кто посетил Азовэлектросталь и Азовмаш не для того, чтобы рассказать вам о войне, а для того, чтобы рассказать вам о мирном будущем этих заводов.

Конечно, Азовсталь — последний оплот обороны остатков нацбатов, это вопрос отдельный. И не только потому, что разрушения там куда как более масштабные, но и по другим причинам. Не буду углубляться в эту тему, только лишь выскажу свое мнение — процесс возрождения Азовстали будет больше похож на строительство нового, чем на восстановление старого.

Азовсталь © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Но в Мариуполе есть немало других промышленных гигантов. Эти заводы тоже порядочно пострадали, но все же не так сильно как Азовсталь.

Азовэлектросталь — сталелитейный завод, который специализируется на производстве крупного, среднего и мелкого стального вагонного литья из конструкционной нелегированной стали и низколегированных сталей. Сегодня это отдельный завод, но работающий в тесной кооперации с другим мариупольским гигантом — заводом Азовмаш.

Азовмаш — некогда крупнейший машиностроительный завод Украины. Он специализируется на производстве железнодорожных вагонов, металлургического оборудования, горного оборудования, специальных машин. Участвовал завод и в производстве военной продукции, в частности бронетехники. Детали корпусов украинских БТР и сейчас все еще находятся в цехах завода.

На рабочем столе тяжелого станка лежат боковины украинских БТР. Как лежали 23 февраля 2022 года, так на том же месте и сейчас лежат © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Детали для БТР © Роман Ковригин/Сделано у нас

Оба завода очень сильно пострадали во время боевых действий. Повреждены стены цехов, кровля, оборудование, некоторые цеха разрушены практически полностью.

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Американский Willys. Придавило стеной, так до сих пор тут и лежит © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Но несмотря на серьезные разрушения, уже через несколько месяцев здесь планируют возобновить производство. Удивлены? Я тоже.

Знаете, я действительно горжусь, что я видел это! Уже только ради того сюда стоило приехать, чтобы лично увидеть этот великий трудовой подвиг мариупольцев.

О чем-то подобном я слышал в рассказах про трудовую доблесть советского народа, когда наши отцы и деды запускали свои заводы в эвакуации, зачастую в чистом поле, под открытым небом. Потом они же героически восстанавливали разрушенные фашистами заводы. Когда на фронтах еще грохотала война, а Красная Армия била врага, в то же время в освобожденных городах, в еще полуразрушенных цехах, казалось бы навсегда потерянных заводов, уже гудели станки и горящими брызгами разливалась сталь.

Я думал, что теперь так не бывает. Я думал разрушенные заводы Мариуполя будут восстанавливать пришлые строители: вырастет лес кранов вокруг разрушенных цехов, старые станки сдадут в металлолом, завезут новое оборудование, рабочие, кого найдут, выйдут в уже отремонтированные или заново построенные цеха. Что нет сейчас места трудовому подвигу. Не то время.

Но в Мариуполе я словно попал в то самое время великих свершений, когда героизм народа — это не пафосные слова, а повседневная реальность. Когда воодушевленная победами страна, в едином порыве, с песней на устах, с радостью в груди, принялась восстанавливать разрушенное. Так и сейчас в Мариуполе руками и лопатами, со смехом и шутками, люди восстанавливают свои собственные заводы. Сами!

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Кто-то разбирает завалы и выносит мусор. Другие занимаются ремонтом и восстановлением оборудования. Многое еще можно восстановить. Проводят инвентаризацию, бережно сохраняя ту продукцию, которую не успели доделать. Ничего не разворовали, ничего не сдали на металлолом, заводы запустят, и они начнут производство ровно с той самой минуты 23 февраля 2022 года, на которой они остановились.

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Теперь ему надо лишь табличку заменить, и можно передать в РЖД © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

В этих формах застывшее литьё. Завод запустят, и они отправятся на грохот, потом в дробемёт, закалку и на мехобработку © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Везде продукция в разной степени готовности. Её аккуратно собрали, разложили и обязательно доделают © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Я специально несколько раз спрашивал у руководителей заводов — есть ли те, кто не хочет возвращаться на завод по идейным соображениям? Кто уехал, или просто не принял новую реальность. Никто! Нет таких! И всех ждут обратно. Чтобы никого не потерять, составлены списки, со всеми связались, всех нашли, и все готовы вернутся на родные заводы. А многие уже трудятся.

И многое уже сделано. На Азовэлектростали уже восстановили две печи, и когда подадут электричество, можно хоть завтра начать плавку.

Эта печь восстановлена. Когда дадут электричество, можно начинать плавку © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

На Азовмаше идет восстановление станков, они стоят сверкая новой краской. К счастью, многое оборудование не пострадало, или пострадало незначительно.

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Но некоторое оборудование сильно повреждено. Например, вот этот станок плазменной резки — это редкий пример закупленного в украинский период нового оборудования, на него упала крыша, уничтожив полностью.

© Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

И всё же работы еще очень много. Да, первую продукцию обещают выпустить уже через несколько месяцев: заработают отдельные участки, цеха, линии. Но на полное восстановление заводов потребуется несколько лет.

Два огромных станка Skoda, работали в паре, обрабатывают вдвоем одну деталь © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Японский станок из советских времен. С виду не пострадал. Еще послужит! © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Дробеметная установка на Азовэлектростали, тоже свиду в хорошем состоянии, но пока нет электричества не проверить © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

Что-то своими силами восстановить не получится — чтобы залатать крыши, восстановить стены, вернуть остекление, нужны все же профессиональные строители и специальная техника. Хотя, мне кажется, мариупольцы так соскучились по работе, что готовы начать производство даже с дырами в крыше и стенах. Не удивлюсь, если порой так и будет.

И давайте будем справедливы, конечно, без чуткой организации и руководства одного героизма рабочих было бы недостаточно. Людям надо кормить свои семьи, поэтому, несмотря на то, что завод не работает, им нужно платить зарплаты. Поэтому, все что тут происходит — это результат системной и слаженной работы всех причастных ветвей и ведомств, чиновников и управленцев, на всех уровнях — федеральных, региональных, городских, организовавших работу по восстановлению промышленности Мариуполя.

И там, на всех этих уровнях, совершенно четко знают, где ставить недостающую запятую в заголовке этой статьи.

Немного пророческая надпись в одном из цехов. Написана до начала СВО. Никто не стер до сих пор. © Роман Ковригин/Сделано у нас: https://sdelanounas.ru

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