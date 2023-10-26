Судоверфь Popilov Yahts построила очередную серийную яхту проекта Popilov 14.99

На судоверфи Popilov Yahts (Краснодарский край) новая серийная стальная яхта проекта Popilov 14.99 совершила переход от верфи в марину.

© popilov.com

Яхта Popilov 14.99 — спроектирована для круизов по внутренним водоемам и прибрежным районам.

© popilov.com

На яхте водоизмещением в 30 тонн возможно комфортное размещение до 6 пассажиров, что позволяет взять с собой семью и друзей. В салоне яхты есть все необходимое для отдыха, включая просторный камбуз, места для хранения кондиционер и система отопления для прохладной погоды. На палубе просторная обеденная зона и сандек на крыше рубки.

© popilov.com