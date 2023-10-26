«Завод ТЕХНО» ввел комплекс по выпуску субстратов из каменной ваты

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В Красном Сулине «Завод ТЕХНО» ввел новый комплекс по выпуску субстратов из каменной ваты, стоимость проекта — почти полмиллиарда рублей.

Выполнив проект в сжатые сроки, компания «Технониколь» открыла на Дону высокотехнологичный комплекс. Установлено современное российское оборудование с полностью автоматизированными производственными линиями. Они созданы по индивидуальному проекту. Это позволит обеспечивать стабильно высокое качество продукции, оперативно перенастраивать оборудование, менять ассортимент и изготавливать небольшие партии разной геометрии. На заводе планируют выпускать более 160 тысяч куб. метров современных агроматериалов для тепличных комплексов.

Донские агроматериалы заместят импортные аналоги в объеме до 15% рынка в РФ. На предприятии будут созданы новые рабочие места.

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Как рассказал совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников, запуск новой линии поможет насытить рынок качественными субстратами, а также компенсировать недостаток этой продукции, вызванный уходом западных компаний из России.

— Доля импорта в сегменте субстратов сократилась с 10% в 2019-2021 гг. до 3% в 2022 году. При этом в России мы наблюдаем рост потребления субстратов из каменной ваты — по итогам 2022 года он составил 16,4%. Наши инвестиции в проект составили почти 530 млн рублей. С запуском производства предложение отечественных субстратов вырастет на 20%. А значит, станут доступнее ресурсы для сельхозпроизводителей, их затраты снизятся и повысится конкурентоспособность производителей на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать если не снижению цен на свежие овощи, то хотя бы стабилизации, — сказал Сергей Колесников.

Напомним, на «Заводе в Красносулинском районе Ростовской области «ТЕХНО» в 2016 году запущено производство каменной ваты. Продуктовая линейка предприятия — более 650 видов теплоизоляции. География поставок — регионы 6 федеральных округов Российской Федерации, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия. Объем инвестиций с учетом модернизаций — более 3,6 млрд рублей.

© donland.ru

© donland.ru