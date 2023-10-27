На СЗ «Волга» заложено головное гидрографическое судно проекта HSV05.02

На судостроительном заводе «Волга» (Нижегородская область) заложено головное гидрографическое судно проекта HSV05.02 для Севморпути.

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Технический проект судна разработало «Морское инженерное бюро СПб».

Проект HSV05.02 имеет ледовый класс Arc7 и предполагает эксплуатацию на трассах Северного морского пути.

Судно предназначено для производства комплексных гидрографических исследований и работ, обслуживания средств навигационного оборудования, доставки на береговые объекты СНО и РТСНО специалистов, снабжения и имущества, буксировки аварийных судов, оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде, для ЛАРН и нефтепродуктов, и обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 метров.

Габаритная длина судна — 70 метров, ширина — 15,4 метров, осадка — 6,2 метра, при скорости в 12 узлов. Экипаж судна — 15 человека, а спецперсонал до 35. Автономность по запасам топлива и масла в режиме экономического хода — не менее 40 суток.

Пропульсивная установка состоит из четырех дизель-генераторов по 1520 кВт, двух гребных электродвигателей мощностью по 2335 кВт и двух винто-рулевых колонок мощностью по 2265 кВт. На судне будет установлено носовое подруливающие устройство мощностью 995 кВт. Предусмотрен стояночный дизель-генератор и аварийный дизель генератор мощностью по 300 кВт и 136 кВт соответственно.