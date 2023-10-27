На СЗ «Волга» заложено головное гидрографическое судно проекта HSV05.02
На судостроительном заводе «Волга» (Нижегородская область) заложено головное гидрографическое судно проекта HSV05.02 для Севморпути.
Технический проект судна разработало «Морское инженерное бюро СПб».
Проект HSV05.02 имеет ледовый класс Arc7 и предполагает эксплуатацию на трассах Северного морского пути.
Судно предназначено для производства комплексных гидрографических исследований и работ, обслуживания средств навигационного оборудования, доставки на береговые объекты СНО и РТСНО специалистов, снабжения и имущества, буксировки аварийных судов, оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде, для ЛАРН и нефтепродуктов, и обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 метров.
Габаритная длина судна — 70 метров, ширина — 15,4 метров, осадка — 6,2 метра, при скорости в 12 узлов. Экипаж судна — 15 человека, а спецперсонал до 35. Автономность по запасам топлива и масла в режиме экономического хода — не менее 40 суток.
Пропульсивная установка состоит из четырех дизель-генераторов по 1520 кВт, двух гребных электродвигателей мощностью по 2335 кВт и двух винто-рулевых колонок мощностью по 2265 кВт. На судне будет установлено носовое подруливающие устройство мощностью 995 кВт. Предусмотрен стояночный дизель-генератор и аварийный дизель генератор мощностью по 300 кВт и 136 кВт соответственно.
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