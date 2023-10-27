На Восточный доставлен головной обтекатель для первого пуска ракеты «Ангара»
С московской площадки Государственного космического научно-производственного центра М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на космодром Восточный доставлен головной обтекатель для первого пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».
Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) проводят прием, входной контроль и разгрузку контейнеров с головным обтекателем.
В рамках его доставки на космодром завершились комплексные испытания специально разработанных средств транспортирования составных частей ракеты космического назначения «Ангара-А5». Все инженерно-технические решения, заложенные в разработку и производство новых средств транспортирования, полностью подтверждены.
После транспортировки головного обтекателя в монтажно-испытательный корпус специалисты начнут его электро- и пневмопроверки перед сборкой космической головной части для пуска первой ракеты «Ангара-А5» с Восточного.
На космодроме продолжаются комплексные испытания с использованием «Ангары-НЖ» — полноразмерного конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», предназначенного для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.
- На Восточном автоматическую станцию «Луна-25» пристыковали к разгонному блоку «Фрегат»
- На Восточном на автоматическую станцию «Луна-25» накатили головной обтекатель
- Ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» вывезена на стартовый комплекс Восточного