Кингисеппский МСЗ передал МЧС четыре катера проекта РХ-1173
Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173.
Кингисеппский машиностроительный завод специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ.
12-метровые быстроходные катера РХ-1173 двигаются со скоростью до 100 километров в час.
Корпус катера выполнен из композитных материалов с надувными баллонами. Дальность хода на крейсерском ходу превышает 1,3 тысячи морских миль. Конструкция корпуса позволят поддерживать крейсерскую скорость в 30 узлов при волнении до 3 баллов.
Источник: https://morvesti.ru/news/1679/105715/
- Кингисеппский машиностроительный завод поставил 6 катеров проекта «Афалина» Росгвардии
- Новости судостроения
- КМЗ сдал в эксплуатацию гидрографический катер «Аргонавт 900»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!