Кингисеппский МСЗ передал МЧС четыре катера проекта РХ-1173

Кингисеппский машиностроительный завод (Ленинградская область) завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173.

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Кингисеппский машиностроительный завод специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ.

12-метровые быстроходные катера РХ-1173 двигаются со скоростью до 100 километров в час.

Корпус катера выполнен из композитных материалов с надувными баллонами. Дальность хода на крейсерском ходу превышает 1,3 тысячи морских миль. Конструкция корпуса позволят поддерживать крейсерскую скорость в 30 узлов при волнении до 3 баллов.