«Кузнецкий Технопарк» наладил выпуск независимых пружинных блоков

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Компания «Кузнецкий Технопарк», входящая в группу «ФомЛайн», наладила в городе Кузнецке Пензенской области серийный выпуск независимых пружинных блоков мощностью 1,2 млн кв. м в год. Теперь на кузнецкой площадке создано вертикально интегрированное производство матрасов.

Инвестиции в организацию выпуска пружинных блоков составили около 950 млн рублей, из которых 246 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития ».

"Вместе с ранее открытыми участками по выпуску эластичного пенополиуретана и специального клея для матрасов новые технологические линии по производству независимых пружинных блоков позволили нам завершить формирование вертикально интегрированного производства матрасов со 100% локализацией. При этом часть комплектующих мы поставляем и другим производителям, в том числе за пределы России. Общие инвестиции «Кузнецкого технопарка» в создание производства матрасов, подушек и комплектующих к ним превысили 4,5 млрд рублей", — рассказал генеральный директор ООО «Кузнецкий технопарк» Дмитрий Браташов.

Для изготовления высококачественных пружин предприятие запустило собственное производство проволоки из высокоуглеродистой стальной катанки. Независимый пружинный блок — наиболее распространенный вариант основы матраса. Он состоит из металлических пружин, уложенных в отдельные «кармашки» из нетканого материала, которые, в свою очередь, склеены в единый блок.

Современное оборудование позволяет компоновать независимые пружинные блоки с произвольно выбранным числом и расположением зон жесткости — как с линейным, так и шахматным расположением пружин. Проведенные испытания гарантируют до 20 тыс. циклов сжатия-разжатия пружинного блока, что примерно соответствует сроку службы матраса с независимым пружинным блоком в 7-10 лет.

Благодаря новому производству создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

В 2019 году с привлечением другого займа ФРП в размере 500 млн рублей «Кузнецкий технопарк» запустил первую очередь завода по выпуску наполнителя для мебели, подушек и матрасов — эластичного пенополиуретана (ЭППУ). Общий бюджет этого проекта превысил 1,8 млрд рублей, мощность производства составляет 30 тысяч тонн ежегодно. Позднее, в 2020 году, компания запустила вторую очередь завода стоимостью 1,6 млрд рублей — производство товаров для сна мощностью в 200 тысяч изделий в год, а в 2021 году открыто новое направление — выпуск клея для мебельного производства с суммой инвестиций 250 млн рублей и мощностью до 200 тонн продукции в год.